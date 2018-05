Di Maio | “Chiesto altro tempo a Mattarella”

meteoweb.eu

: ?? #BREAKING Di Maio: abbiamo chiesto a Mattarella ancora qualche giorno per ultimare il contratto di governo… - you_trend : ?? #BREAKING Di Maio: abbiamo chiesto a Mattarella ancora qualche giorno per ultimare il contratto di governo… - fattoquotidiano : Governo, Di Maio: “Intenzionati a partire presto. Chiesto tempo a Matterella per completare contratto” - Agenzia_Ansa : Di Maio dopo il colloquio al Quirinale: 'Pronti a far partire il governo. Nomi non ne facciamo. Chiesto qualche alt… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Roma, 14 mag. (AdnKronos) – Siamo consapevoli che ci sono “scadenze internazionali che ci impongono di fare presto e noi vogliamo fare presto”. Lo ha detto Luigi Di, dopo il colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per verificare i termini dell’accordo con la Lega e la possibilità quindi di dar vita a una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un governo. I rappresentanti del Carroccio sono attesi al Colle alle 18.“Abbiamo chiesto al presidente del, qualche giorno, per ultimare il contratto di governo nel migliore dei modi” prosegue il leader 5S al termine delle consultazioni. “Se parte questo governo, parte la Terza Repubblica: quella in cui i cittadini fanno un passo avanti e i politici fanno un passo indietro”.“Siamo d’accordo con Salvini: di nomi” per la premiership ...