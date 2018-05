Di Maio : chiesto a Mattarella altri giorni per contratto - Salvini d'accordo : Roma, 14 mag. , askanews, 'Sia io che Salvini siamo d'accordo che di nomi, pubblicamente, non ne facciamo e abbiamo chiesto il tempo per concludere il contratto di governo. Abbiamo chiesto ancora dei ...

Di Maio : «Per ora niente nomi - abbiamo chiesto a Mattarella altro tempo per il contratto di governo» : Il leader del M5S dopo il colloquio con il capo dello Stato: «Siamo consapevoli delle scadenze ma stiamo scrivendo un programma per 5 anni. niente nomi, d’accordo con Salvini»

Governo Lega-M5S - Di Maio : "Abbiamo chiesto tempo a Mattarella" : Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è stato ricevuto oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un nuovo giro di consultazioni che almeno sulla carta dovrebbe servire per mettere un punto fermo sul nuovo Governo a più di due mesi dalle elezioni dello scorso 4 marzo.Di Maio, ricevuto al Quirinale insieme a Danilo Toninelli e Giulia Grillo, ha dichiarato quanto segue davanti ai giornalisti in attesa in sala ...

Di Maio : “Chiesto altro tempo a Mattarella” : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – Siamo consapevoli che ci sono “scadenze internazionali che ci impongono di fare presto e noi vogliamo fare presto”. Lo ha detto Luigi Di Maio, dopo il colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per verificare i termini dell’accordo con la Lega e la possibilità quindi di dar vita a una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un governo. I rappresentanti del Carroccio ...

Rebus nuovo governo - Di Maio : 'Chiesto altro tempo'. LIVE | : Il leader dei Cinque Stelle è stato ricevuto dal presidente Mattarella al Quirinale: "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per concludere il contratto di governo". E sul premier: "D'accordo con ...

Di Maio al Colle - non c'è il premier : 'Chiesto qualche altro giorno a Mattarella. Nomi non ne facciamo' : Il capo politico M5S Luigi Di Maio è stato oggi al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del governo. Con lui i capigruppo M5S di Camera ...

Governo - Di Maio : “Intenzionati a partire presto. Chiesto tempo a Mattarella per completare contratto” : “L’accordo è il cuore di questo Governo di cambiamento che siamo intenzionati a far partire il prima possibile”. Lo dice Luigi Di Maio a nome del M5S al termine delle consultazioni al Quirinale. “Sia io che Salvini siamo d’accordo sul fatto che nomi pubblicamente non ne facciamo”, ha continuato Di Maio. Il contratto di Governo “sul modello tedesco, mette dentro i punti programmatici delle due forze” M5s ...

Di Maio : chiesto a Mattarella più tempo : 17.36 "Abbiamo aggiornato il presidente della Repubblica su come stiano avanzando le varie interlocuzioni tra M5S e Lega sul contratto di governo". Così il capo politico M5S, Di Maio, al termine delle consultazioni con Mattarella, aggiungendo: "Abbiamo chiesto al presidente qualche altro giorno" per ultimare il contratto "nel migliore dei modi". "Con Matteo Salvini siamo d'accordo che i nomi pubblicamente non li facciamo". Ma siamo ...

Di Maio al Colle : non faremo nomi premier in pubblico - chiesto altro tempo per chiudere il contratto : Il capo politico M5S Luigi Di Maio ha chiesto ancora altro tempo al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del governo. Alle 18 al Colle salirà la Lega. Prima alla Camera un nuovo incontro Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

