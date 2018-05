: ?? #BREAKING Di Maio: abbiamo chiesto a Mattarella ancora qualche giorno per ultimare il contratto di governo… - you_trend : ?? #BREAKING Di Maio: abbiamo chiesto a Mattarella ancora qualche giorno per ultimare il contratto di governo… - Agenzia_Ansa : Di Maio dopo il colloquio al Quirinale: 'Pronti a far partire il governo. Nomi non ne facciamo. Chiesto qualche alt… - fattoquotidiano : Governo, Di Maio: “Intenzionati a partire presto. Chiesto tempo a Matterella per completare contratto” -

"Abbiamo aggiornato il presidente della Repubblica su come stiano avanzando le varie interlocuzioni tra M5S e Lega sul contratto di governo". Così il capo politico M5S, Di, al termine delle consultazioni con, aggiungendo: "Abbiamoal presidente qualche altro giorno" per ultimare il contratto "nel migliore dei modi". "Con Matteo Salvini siamo d'accordo che i nomi pubblicamente non li facciamo". Ma siamo consapevoli che "ci sono scadenze internazionali che ci impongono di fare presto",per governo di 5 anni.(Di lunedì 14 maggio 2018)