Di Maio al Quirinale poi Salvini

M5S al Quirinale da Mattarella. Salvini : «Di Maio premier? No». Ipotesi Conte - Tramonta Sapelli : Il capo politico M5S Luigi Di Maio è arrivato al Quirinale alla guida della sua auto per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del governo....

Lega e M5S oggi al Quirinale. Salvini : Di Maio premier? No. Ipotesi Conte - Tramonta Sapelli : L'accordo sul premier ancora non c'è. - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è appena arrivato agli uffici dei gruppi parlamentari insieme a Giancarlo Giorgetti per un incontro con il leader M5S, ...

Governo - nel pomeriggio Di Maio e Salvini al Quirinale. Le prime indiscrezioni : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà oggi pomeriggio le consultazioni per la formazione del Governo. Ne dà notizia una nota del Quirinale. Alle 16.30 vedrà la delegazione del Movimento 5 stelle, con i capigruppo parlamentari, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, e il capo della forza politica, Luigi Di Maio. Alle 18 al Colle salirà invece la Lega, con il segretario, Matteo Salvini, e i due capigruppo parlamentari, Marco ...

Governo - la rosa di Di Maio e Salvini - oggi i due leader al Quirinale : «Pronti per l'esecutivo - sarà un premier politico» : dal nostro inviato MILANO Il super-vertice del Pirellone. L'incontro a due tra Di Maio e Salvini. L'affannosa ricerca del terzo nome, da trovare subito anche per rispettare i tempi chiesti...

Telefonata senza nome. Di Maio chiama il Quirinale - ma sul premier resta la casella vuota : Pronti a riferire su tutto, da domani. Clic. La Telefonata di Luigi di Maio al Colle arriva in serata, al termine di una giornata di trattative con Matteo Salvini a Milano. Una comunicazione brevissima. E soprattutto il leader del M5S non fa ancora il nome del premier del nuovo esecutivo giallo-verde: lo scoglio resta questo anche oggi.A questo punto nella giornata di lunedì, molto probabilmente nel pomeriggio, il presidente della ...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono al Quirinale altre 24 ore per trattare «Ma ora parli Berlusconi» : Dopo un vertice tra i due leader, è partita la richiesta a Mattarella di concedere ancora un giorno di tempo per chiudere il confronto. Il premier? Potrebbe essere Giorgetti