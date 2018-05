Deradicalizzazione | chi è Maajid Nawaz | fondamentalista islamico convertito alla

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 maggio 2018)è una delle figure più influenti del Regno Unito. Attivista per i diritti umani e giornalista, è cofondatore, presidente e animatore di Quilliam, un think tank di contro-estremismo globale. Oggi. In passato, reclutava volontari per il jihad globale. Com’è arrivato ad abiurare il fondamentalismoper assumere una posizione liberale e democratica,lo racconta in “Radical”, appena pubblicato da Carbonio editore e lo spiega questa mattina al Salone del libro di Torino. Nato in Gran Bretagna da una famiglia di origini pachistane liberal e progressista,cresce a hip-hop, rap e graffiti. Il motivo della radicalizzazione, così racconta, è nel confronto col razzismo della “bianca” Inghilterra sud-orientale, nel cosiddetto paki-bashing (i pestaggi di asiatici da parte di bande locali, regolarmente impuniti) e, soprattutto, nei massacri di musulmani nel cuore ...