Del Piero | “Gallagher? Un amico | voleva portarmi al Manchester City”

Del Piero : “annata Juve eccezionale - con Allegri percorso straordinario” : “Roma-Juve? È stata una partita normale, non è stata entusiasmante, però la stagione di entrambe le squadre, non solo della Juve che ieri ha completato l’opera ufficialmente, soprattutto per come ci hanno rappresentato in Europa, è stata una annata eccezionale ed è di buon auspicio per il futuro. È stato un bell’anno sotto questo aspetto, ovviamente esaltante per la Juve perché realizza qualcosa di straordinario con sette ...

Del Piero : “Mancini Ct? Ha qualità ma risultati diranno se uomo giusto” : “Mancini ct giusto per l’Italia? Lo diranno i risultati. In alcune situazioni non si tratta di dire se uno è l’uomo giusto, se ha le qualità per… Indubbiamente con l’esperienza e le qualità che ha Roberto è impensabile dire che non è l’uomo giusto però poi ci sono il lavoro quotidiano, i risultati, chi ci lavora insieme, c’è il gruppo come si forma, le sinergie che si creano, è quello che poi fa sì che ...

Salone Del Libro : oggi appuntamento con Piero Angela - Michele Serra e Laura Morante : Cosa c’è di più piacevole che trascorrere la domenica al Salone del Libro? Scopritelo personalmente: un ricco menu di incontri, dibattiti e molto altro per soddisfare ogni tipo di gusto. Scorrendo il programma ecco gli appuntamenti da non perdere domenica 13 maggio. Cominciamo dalla Sala Gialla. Alle ore 12, incontro con Piero Angela: l’occasione per sentire dalla sua viva voce il racconto di una vita al servizio della divulgazione ...

Corruzione - ai domiciliari l’avvocato Piero Amara. A gip Messina parere favorevole Della Procura : Sono stati concessi gli arresti domiciliari, su parere favorevole della Procura di Messina, a Piero Amara, avvocato siracusano arrestato il 6 febbraio scorso con le accuse di Corruzione, falso e associazione a delinquere. Amara, che ha svolto attività legale anche per l’Eni, è finito al centro di una indagine su un’associazione criminale di cui facevano parte l’ex pm siracusano Giancarlo Longo, e un altro avvocato, Giuseppe Calafiore, capace di ...

Chi è Giampiero Massolo - il possibile presidente Del Consiglio Del governo M5s-Lega : Movimento 5 Stelle e Lega sembrano vicini all'accordo per formare il nuovo governo e discutono sul nome dell'eventuale presidente del Consiglio. Il candidato che, ad oggi, è quello con più chance è Giampiero Massolo, attuale presidente di Fincantieri e dell'Ispi. Lunga carriera diplomatica e istituzionale alle spalle, ecco chi è Massolo.Continua a leggere

Juventus : da Sivori e Platini a Del Piero e Dybala - i 13 trionfi in Coppa Italia : 1 di 6 Successiva TORINO - Inizia tutto come un romanzo, perché la prima delle tredici Coppa Italia viene conquistata dalla Juventus grazie a una doppietta di Guglielmo Gabetto contro il Torino. LA ...

Chi è Giampiero Massolo - in pole per la premiership Del governo Lega-M5S : Giampiero Massolo , presidente di Fincantieri e dell'Istituto di politica internazionale, è il nome che si sta imponendo con più insistenza per il ruolo di ministro degli Esteri ma anche di presidente del Consiglio del governo M5S-Lega . Sondato nei giorni scorsi e ...

Chi è Giancarlo Giorgetti - aspirante premier leghista e uomo Delle nomine che non denunciò il tentativo di corruzione di Gianpiero Fiorani : “Un nome terzo per il Governo Lega-M5S? Io voterei Giorgetti. Metterei lui che è persona equilibrata e capace, che si intende di economia”. Parola di Umberto Bossi, uno che Giancarlo Giorgetti, il cui nome rimbalza in questi giorni in tutti i totonomi, lo conosce bene. Del resto sono più di 20 anni che muove le leve nel retrobottega del Carroccio, sopravvivendo a tutti i cambi di pelle del partito. Politico di lungo corso, di quelli che si ...

Ronaldo - Shevchenko - Totti - Lampard - Del Piero... Quante stelle nella notte di addio di Andrea Pirlo : Andrea Pirlo e Fabio Grosso campioni del Mondo con l'Italia nel 2006 , Foto LaPresse, LaPresse Per quanto riguarda i portieri non potrà certo mancare Gigi Buffon , ma presenti in elenco anche Nelson ...

Pirlo - la partita d’addio al calcio : convocati e quando si gioca (con Totti e Del Piero - Ronaldo e Ronaldinho) : L’addio al calcio di un grande merita una ‘Notte del Maestro’, ovviamente alla Scala del pallone: a San Siro il 21 maggio va in scena la gara del saluto di Andrea Pirlo che ha annunciato mesi fa il suo ritiro. Pirlo intende salutare tutti con un’ultima partita per la quale ha fatto personalmente le selezioni annunciando quindi la lista completa dei convocati. Un olimpo del calcio con una bacheca di titoli impressionante e ...

Del Piero arriva a Roma per il nuovo concept store airdp : Alessandro Del Piero arriva a Roma, lunedì 14 maggio in Viale Europa 46 nel cuore dell’Eur, per festeggiare il concept store e presentare le nuove collezioni e l’estate di airdp Style. Il concept brand, che vede Alessandro Del Piero come Ambassador and Style Consultant affiancare Lele Danzi e Paola Froldi, si propone con un approccio alla vita dinamico e innovativo che unito alla passione per il bello dà vita a una collezione di ...