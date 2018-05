DEADPOOL 2 di David Leitch 2018

i-filmsonline

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - sbronzo87 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - thevoiceoverita : David Beckham riceve le scuse di Deadpool in un nuovo video promozionale di DEADPOOL 2, da DOMANI al cinema.… - FilmNewsItaly : -

(Di lunedì 14 maggio 2018) A distanza di due anni dal primo film, diretto da Tim Miller nel 2016, torna nelle sale il Mercenario Chiaccherone con2, per la regia di(John Wick, Atomica Bionda). Passaggio di testimone dovuto alla rottura con Miller, non pacifica secondo quanto dichiarato dallo stesso Ryan Reynolds, di nuovo protagonista ma anche co-sceneggiatore di questo secondo film. Un personaggio misterioso, Cable, dalle fattezze di un uomo-cyborg proveniente dal futuro, è intenzionato a fermare un giovane mutante che non ha ancora pieno controllo dei propri poteri.si rivolge allora agli X-Men, Colosso e Testata Nucleare Negasonica, ma ne viene allontanato. Così, assolda una squadra, gli X-Force, e ne diviene il capo.