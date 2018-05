De Rossi | ' Ora rinforziamo una squadra che è già forte'

Roma - De Rossi : "Juve? Il mercato incide. Ma stiamo lavorando bene" : La Juventus festeggia in campo, De Rossi saluta il piccolo Edin Pjanic e poi si dedica ai suoi, di figli. Dopo, va a Sky e fa il punto sulla stagione dei gialloRossi. Partendo da una considerazione: ...

Juve - settima meraviglia : pari 0-0 a Roma - è ancora scudetto. Bianconeri campioni d'Italia - gialloRossi in Champions : La Juventus entra nella storia vincendo il settimo scudetto di fila. Con il pari 0-0 all'Olimpico contro la Roma i Bianconeri di Massimiliano Allegri si confermano campioni d'Italia con una...

Impegno sul nome del premier nelle pRossime ore. Manca ancora la quadra - appuntamento al Colle : Pronti a riferire su tutto, da domani. Clic. La telefonata di Luigi di Maio al segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, arriva in serata, al termine di una giornata di trattative con Matteo Salvini a Milano. Una comunicazione brevissima: 23 secondi. Soprattutto il leader del M5S non fa ancora il nome del premier del nuovo esecutivo giallo-verde: lo scoglio resta ancora questo. E la giornata si chiude con un Impegno ...

PRossimo turno Serie A - 38^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (19-20 maggio) : La 38ma ed ultima giornata della Serie A di calcio ha un palinsesto ancora in divenire: tutto dipenderà dalla possibilità che la Juventus questa sera divenga o meno campione d’Italia: l’ultima sfida col Verona, già retrocesso, al momento è fissata per domenica 20 maggio alle ore 18.00, in contemporanea con il Napoli, ma qualora questa sera i bianconeri dovessero festeggiare il tricolore, allora la gara sarebbe anticipata a sabato 19 ...

Forti temporali tra Nord e Toscana nelle pRossime ore : Sguardo alla sinottica Un nucleo d’aria fredda in quota collegato ad una saccatura Nord atlantica tenderà ad isolarsi tra golfo Ligure e golfo del Leone nella serata di oggi, domenica. Il fronte freddo associato è atteso transitare sulla Toscana nella notte di lunedì. Vediamo dal satellite come la depressione si trovi adesso ad ovest della […]

Bombe d'acqua e temporali : diramata l'allerta meteo per le pRossime ore : Una perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo determinerà dalla giornata di domani una fase perturbata sul nord Italia, in particolare sui settori più occidentali. Sulla base delle previsioni...

Pechino e Manila pRossimi all'accordo : presto 500mila lavoratori filippini in Cina : In anni precedenti, i loro stipendi hanno salvato le Filippine dalla crisi finanziaria e tutt'ora costituiscono una delle maggiori fonti di entrate per l'economia nazionale. La Banca centrale di ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - per il premier girano due gRossi nomi : 'Ora un premier politico' : Il primo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è chiuso con 'significativi passi in avanti', stando a quanto si sono preoccupati a scrivere in una nota congiunta i due leader, ma senza ...

Allerta Meteo - violenta raffica di TEMPORALI in arrivo nelle pRossime ore : sarà un pomeriggio ‘’tempestoso’’ : 1/11 ...

Valentino Rossi - Test Jerez 2018 : “Abbiamo lavorato per il futuro. Dovremo aspettare per vedere quanto siamo migliorati” : Non è stata una giornata positiva quella condotta da Valentino Rossi nei Test odierni a Jerez. Il lunedì è stata la degna chiusura di un weekend da dimenticare, in cui solo lo strike tra Pedrosa, Dovizioso e Lorenzo ha consentito al Dottore di agguantare un insperato quinto posto. Oggi non è andata meglio, con Rossi che ha condotto prove di parti meccaniche sulla sua M1. Il Dottore ha sfruttato fino all’ultimo minuto a disposizione, ...

PRossimo turno Serie A - 37^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (12-13 maggio) : La 37ma giornata del campionato di Serie A di calcio si giocherà tra il 12 ed il 13 maggio. La corsa allo scudetto è ormai ai titoli di coda, ed in questo turno Napoli e Juventus scenderanno in campo in contemporanea: le due squadre giocheranno i due posticipi della domenica sera, con inizio alle ore 20.45. I bianconeri, a quattro giorni dalla finale di Coppa Italia, torneranno nuovamente allo stadio Olimpico di Roma: giocheranno infatti in casa ...

MotoGP - GP Francia 2018 : quando si corre la pRossima gara? Programma - orari e tv del fine settimana di Le Mans : Vi saranno la Diretta Streaming su SkyGo e le DIRETTE LIVE testuali di OASport. La Programmazione di SKY Sport MotoGP/HD Venerdì 18 maggio ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta ore 9.55-10.

MotoGP - GP Francia 2018 : quando si corre la pRossima gara? Programma - orari e tv del fine settimana di Le Mans : Tra due settimane il Circus del Motomondiale 2018 fa rotta verso la Francia, a Le Mans, dove si terrà la quinta prova del campionato iridato. Sul circuito francese, caratterizzato da curve particolari che obbligano il pilota a fare brusche frenate e improvvise accelerazioni, sarà ancora una volta Marc Marquez contro tutti. Il pilota spagnolo e la Honda hanno fatto vedere grandi cose in quest’inizio di campionato e spetterà alla Ducati di ...

Meteo - domenica di maltempo. Italia culla di temporali anche la pRossima settimana : Prima domenica di maggio caratterizzata da forti temporali su gran parte della penisola. Neppure la prossima settimana piogge e temporali lasceranno l'Italia.Continua a leggere