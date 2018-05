Davide Cassani | “Aru e Froome devono inventare Mondiale? Duro come quello del ’95

Turismo - il Ct della Nazionale di ciclismo Davide Cassani è il nuovo presidente di Apt : ... da Piacenza a Rimini, per un settore, il Turismo, che rappresenta quasi il 12 per cento per Pil regionale ed è fra i motori della nostra economia, fra le prime in Italia per crescita e aumento dei ...

Ciclismo - Mondiali 2018. Fabio Aru : “Percorso durissimo - salita selettiva”. Davide Cassani : “Salita dell’Inferno micidiale” : Fabio Aru oggi ha provato il percorso su cui si disputeranno i Mondiali 2018 di Ciclismo. Il Cavaliere dei Quattro Mori, infatti, è stato protagonista dell’ultima tappa del Tour of the Alps che si è appunto snodata sul circuito di Innsbruck. Il capitano della UAE Emirates ha analizzato il tracciato e le sue difficoltà come riporta l’Ansa: “Il percorso è veramente duro, la salita da affrontare sette volte è selettiva. Abbiamo ...

“Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Presente anche Davide Cassani! Conferenza stampa con il ct della Nazionale di ciclismo : Ci sarà anche Davide Cassani al “Corso per Cronisti Sportivi” di OA Sport. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo parteciperà giovedì 29 maggio, alle ore 17.00, ad una Conferenza stampa in cui saranno gli studenti a porre direttamente le domande, mettendo in pratica quanto appreso nelle lezioni precedenti. Il 57enne nativo di Faenza è stato un corridore professionista di ottimo livello dal 1982 al 1996, vincendo ...

