Davide Ballardini vince la “Briglia d’Oro 2018” | promossa dall’AIAC Siena

(Di lunedì 14 maggio 2018) È il tecnico del Genoail vincitore della manifestazione “Briglia2018”. La consegna del Premio si terrà il prossimo 5 giugno presso l’Hotel Garden disarà premiato per le sue tattiche e strategie di campo volte a valorizzare le qualità dei giocatori. L’evento, promosso(Associazione Italiana Allenatori Calcio), sezione di, è giunto quest’anno alla sua 26° edizione con grande soddisfazione del presidente Romano Perini e di tutto il Consiglio AIAC.si aggiunge, così, all’albo d’oro degli allenatori premiati in questi anni, ultimi in ordine di tempo Claudio Ranieri, Leonardo Semplici, Eusebio Di Francesco, Stefano Pioli, Zeman Zdenek enzo Montella. La manifestazione di quest’anno riserverà delle sorprese legate non solo al calcio ma anche ad altre discipline e all’importanza del ...