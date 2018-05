Dani Alves : “il mio ego è ferito - ma la mia anima è in pace” : Il calciatore brasiliano Daniel Alves, che dovrà saltare il Mondiale in Russia per una lesione, ha pubblicato un video in cui assicura: “Il mio ego è un po ferito, ma la mia anima è in pace”. Alves, che già aveva il suo posto garantito per la Coppa del Mondo ed è stato titolare nella nazionale brasiliana, si è infortunato ai legamenti martedì scorso in una partita della sua squadra, il Paris Saint-Germain. “Sono qui per ...

Dani Alves salterà i Mondiali : pessime notizie per il Brasile : Dani Alves sarà costretto a dare forfait in vista dei Mondiali di Russia 2018. Il calciatore del Psg, dopo l’infortunio in Coppa di Francia, ha sin da subito fatto preoccupare la Selecao. Ebbene, oggi è arrivata la batosta per il Brasile, Dani Alves non sarà al Mondiale. La Nazionale sudamericana ha inviato a Parigi un medico specializzato per valutare le condizioni del terzino, condizioni che si sono rivelate non idonee al recupero in breve ...

INFORTUNIO Dani Alves / Il capitano del Brasile salta i Mondiali : carriera finita? : A causa di un INFORTUNIO al ginocchio, il capitano del Brasile non andrà ai Mondiali. Le visite mediche sono state negative e per il giocatore finisce la stagione.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 22:18:00 GMT)

Tegola sul Brasile : Dani Alves dice addio a Russia 2018 : L'ex giocatore della Juventus era il veterano del gruppo verdeoro: per lui sfuma il sogno di giocare la terza Coppa del Mondo in cui verosimilmente sarebbe stato il capitano avendo indossato la ...

Mondiali 2018 Russia - Dani Alves non ci sarà : ko il ginocchio del capitano : Il Brasile dovrà fare a meno di Daniel Alves, per la prossima spedizione mondiale di Russia. Lo riporta Globo Esporte, che spiega che il medico della nazionale verdeoro, il dottor Rodrigo Lasmar, ...

Tegola per il Brasile - l infortunio è più grave del previsto Dani Alves salta il Mondiale : ROMA - Tra poco più di un mese, in Russia, il Brasile dovrà fare a meno di Dani Alves. Secondo i media brasiliani l'infortunio muscolare subito nella finale di Coppa di Francia contro il Les Herbiers ...

Dani Alves - stop di 4 settimane : Salvo complicazioni, e se la sua convalescenza si svolgerà senza complicazioni, Dani Alves potrà rispondere alla convocazione per la Coppa del Mondo. Il Brasile esordirà il 17 giugno contro la ...

Brasile - infortunio al ginocchio per Dani Alves : rischia di saltare il Mondiale : Non solo la gioia per la vittoria della Coppa di Francia, per Dani Alves la serata della finale contro il Les Herbiers è stata anche una serata di paura. Il brasiliano, infatti, nella gara al Saint-...

Dani Alves - il record e la paura : 38 trofei ma rischia di saltare il Mondiale : 1 di 3 Successiva TORINO - Una serata di gioia annacquata da un dolore che che rischia di minare la partecipazione al Mondiale. Sentimenti contrastanti nella serata di Saint-Denis per Dani Alves che ...

