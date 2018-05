Dalla Tav alla Gronda | le grandi opere sul banco di prova del Governo M5s-Lega

Nadia Toffa salta le Iene : a poche ore Dalla diretta - il triste annuncio sulla sua salute. Stavolta è tutto vero : salta le Iene ancora una volta, Nadia Toffa , è non è una bufala. In settimana era iniziata a circolare in rete una vergognosa fake news in cui la bionda inviata, colpita da tumore e ora in cura, ...

Torino - pagato incarico da 5mila euro al portavoce della sindaca Dalla Fondazione per il libro che è in liquidazione : Un incarico da 5mila euro per quindici giorni di lavoro come “supporto al presidente della Fondazione”. È il compito svolto lo scorso anno al Salone del libro da Luca Pasquaretta, capo ufficio stampa del Comune di Torino e portavoce della sindaca Chiara Appendino, compito intorno al quale è sorta una polemica politica, soprattutto perché la Fondazione per il libro, quella che fino all’anno scorso organizzava il Salone del libro, ora è in ...

Donna stalker ammonita Dalla questura - perseguitava medico romano : L'Aquila - Il Questore di L’Aquila ha emesso un ammonimento nei confronti di una giovane Donna, poco più che trentenne e residente in un comune di questa provincia, diffidandola dal portare avanti una serie di atti persecutori diretti ad un medico, 42enne, domiciliato a Roma. La Donna, dopo una visita medica a cui si era sottoposta, ha avviato un vero e proprio bombardamento di messaggi whatsapp e chiamate a tutte le ore, del giorno e ...

Torino - Petrachi : 'Buon mercato - ci aspettavamo di più Dalla classifica' : Prima della sfida contro la Lazio, il ds del Torino Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Premium Sport: ' Quali motivazioni può avere ora il gruppo? 'Chi fa calcio sa che bisogna sempre dare il massimo, fino a quando i giochi non sono fatti bisogna conquistare i punti che sono a disposizione, le ...

Migranti - marcia No Tav contro estremisti di destra : 4 italiani fermati Dalla polizia francese per gli scontri al confine : La polizia francese ha fermato quattro italiani che partecipavano al corteo antifascista che domenica ha superato la frontiera e sfondato i cordoni della Gendarmerie, bloccando la statale del Monginevro. Secondo l’Ansa, che ha anticipato la notizia, si tratta di persone legate al mondo dell’antagonismo e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. La manifestazione era stata convocata per protesta contro un presidio di Generation ...

Vuoi restare giovane? Inizia Dalla tavola! : Vuoi restare giovane? Inizia dalla tavola! Invecchiare è inesorabile, ma cercare un aiutino si può partendo dall’alimentazione. Scopri i preziosi alleati da servire nel piatto Continua a leggere

Voci della Luna : Rita Dalla Chiesa ancora su Radionorba - stavolta con Ettore Bassi : Voci della Luna Rita Dalla Chiesa continua ad essere impegnata nella tarda serata di Rete 4 con Ieri e Oggi Italiani, ma da questa sera torna anche in radio: alle ore 21.00 partirà su Radionorba – e su Radionorba TV – un nuovo programma intitolato Voci della Luna, che vedrà al fianco della conduttrice un inedito Ettore Bassi, al suo debutto radiofonico. Voci della Luna: da questa sera alle 21.00 su Radionorba e Radionorba Tv Due ore ...

Travolto Dalla sua auto - Silvano Anselmi stava per tornare a casa : BREZ. E' Silvano Anselmi, 52 anni, la vittima dell'incidente della notte scorsa a Brez. Appena rientrato a casa, aveva parcheggiato la macchina, probabilmente senza tirare il freno a mano, quando la ...

L'orgoglio di Capuano : 'Arrivai quando la Samb era ottava - ora è a un punto Dalla seconda' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " "Sono arrivato quando la squadra era in difficoltà e ottava, ora è a un punto dal secondo posto. Tutto il resto è aria fritta". Ezio Capuano tira fuori gli artigli alla ...

Mino Taveri allontanato Dalla tribuna stampa dello stadio Bernabeu - il giornalista si scusa (Video) : Ieri, mezza Italia è stata coinvolta nelle varie tifoserie per la partita di Champions League, Real Madrid - Juventus, risultata fatale per la squadra bianco-nera che si è vista sottrarsi la possibilità di andare avanti nella competizione calcistica per un calcio di rigore subìto negli ultimi minuti della partita. Il team di Sport Mediaset si è trasferito in parte allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, fra cui anche il giornalista Mino ...

MINO TAVERI SVENTOLA 50 EURO : ESPULSO Dalla TRIBUNA/ Video - protesta del giornalista Mediaset divide i social : MINO TAVERI, banconote ed espulsione DALLA TRIBUNA stampa. Video, giornalista Mediaset cacciato dagli steward dopo aver "offerto" 50 EURO ai tifosi del Real Madrid come protesta (Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:42:00 GMT)

Mino Taveri - banconote ed espulsione Dalla tribuna stampa/ Video - giornalista Mediaset cacciato dagli steward : Mino Taveri, banconote ed espulsione dalla tribuna stampa. Video, giornalista Mediaset cacciato dagli steward dopo aver "offerto" 50 euro ai tifosi del Real Madrid come protesta (Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 15:50:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa - “Fabrizio Frizzi ha cresciuto mia figlia”/ Sfogo su Facebook : “Detestava il pettegolezzo" : Rita Dalla Chiesa al Maurizio Costanzo Show: dopo la precedente ospitata ad Amici 17, l'ex moglie di Fabrizio Frizzi lo ricorda anche nella seconda serata di oggi.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 20:16:00 GMT)

Giornata Mondiale della Salute - Fondazione Barilla : “La salute parte Dalla tavola. Nel bacino del Mediterraneo si vive più a lungo” : Nel bacino del Mediterraneo si vive a lungo (e in salute), ma sarà ancora così per molto? Secondo un recente studio inglese, che ha monitorato per 10 anni la salute di 5 mila persone, la Dieta Mediterranea sarebbe in grado di rallentare l’invecchiamento del DNA[1]. Inoltre, secondo numerosi studi, l’adozione di questa dieta ha contribuito, nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, a garantire ai suoi abitanti una vita sana e longeva (si ...