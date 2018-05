Da Papa Francesco a Charlot | le scale vestite d' arte di Gio Botta a Bra

Gli auguri di Papa Francesco per la festa della mamma : Roma, 13 mag. , askanews, Per la festa della mamma arriva a tutte le mamme un augurio, anzi un applauso speciale dal Papa. Dopo la preghiera del Regina Coeli a San Pietro Bergoglio ha ricordato: 'Ed ...

Giornalisti necessari contro le fake news - Papa Francesco - : Roma, 13 mag. , askanews, Il Papa ringrazia 'i Giornalisti impegnati nella ricerca della verità' sottolineando il loro 'contributo ad una società giusta e pacifica'. 'Cari fratelli e sorelle, oggi ...

Attacchi contro chiese in Indonesia - Papa Francesco : "Cessino le violenze"

Attacchi contro chiese in Indonesia - Papa Francesco : 'Cessino le violenze' : "Prego per le vittime e i loro congiunti. Nel cuore di tutti trovino spazio non sentimenti di odio e violenza ma di riconciliazione e di fraternità", ha aggiunto il Pontefice. I kamikaze fanno parte ...

All'RM Sotheby's di Montecarlo la Lamborghini Huracán RWD di Papa Francesco è stata battuta all'asta per una cifra record, 715 mila euro, quasi quattro volte il prezzo di listino della sportiva, proposta in Italia a partire da 185 mila euro. L'esemplare unico donato il 15 novembre 2017 a Sua Santità ha attirato le offerte dei collezionisti che hanno fatto schizzare alle stelle il prezzo di vendita della coupé a trazione posteriore per la quale

Papa Francesco ai giovani : 'Non fatevi zittire - insegnate agli adulti a scegliere la strada del dialogo' : insegnate agli adulti, il cui cuore si è spesso indurito, a scegliere la strada del dialogo e della concordia, per consegnare ai loro figli e ai loro nipoti un mondo più bello e più degno dell'uomo'.

Fedeli incontra Papa Francesco - poco prima twitta che le unioni civili sono una legge dalla quale non si torna indietro : ... una rete internazionale di scuole - sia pubbliche e private - che condividono la medesima visione del mondo in tema di dialogo, pace e inclusione sociale e alla quale il ministro Fedeli ha aderito ...

