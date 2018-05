: #Berlusconi: giudici, pendenze non negano buona condotta. Le motivazioni sulla #riabilitazione, seguita la linea de… - Agenzia_Ansa : #Berlusconi: giudici, pendenze non negano buona condotta. Le motivazioni sulla #riabilitazione, seguita la linea de… - NotizieIN : Da Berlusconi 'condotta non negativa' - CybFeed : #News #Da Berlusconi 'condotta non negativa' -

Le relazioni delle Questure di Milano e Roma e dei carabinieri di Monza sul "requisito della buona" di Silvio, dopo l'espiazione della pena per il caso Mediaset, "attestano un comportamento privo di segnalazioni negative". E' scritto nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che venerdì scorso ha concesso la riabilitazone all'ex premier.Per i giudici,inoltre, le "pendenze" penali non sono "di per sé ostacolo".(Di lunedì 14 maggio 2018)