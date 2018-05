Da 36 anni è la più viva delle feste di paese | a Montignano c' è la Festa del Cuntadin 2018

“Mentre Marco moriva…” Caso Vannini - ora parlano i vicini. Nuove rivelazioni che gettano un’ombra ancora più nera sul caso : Sono passate poche settimane dalla sentenza di primo grado che ha condannato a 20 anni per omicidio volontario Antonio Ciontoli, l’uomo ritenuto responsabile della morte di Marco Vannini. La Prima Corte di Assise aveva inoltre punito con 3 anni la moglie di Cintoli, Maria Pezzillo, e i figli Martina e Federico, tutti ritenuti colpevoli di omicidio colposo. Assolta, invece, la fidanzata di Federico Ciontoli, Viola Giorgini, che era accusata di ...

Antibiotico-resistenza - ogni anno 25.000 vittime in Europa; Medicina rigenerativa - fascia intorno 40 anni più interessata : Dal 17 al 20 maggio il Circo Massimo accoglierà decine di migliaia di partecipanti , 65mila le presenze del 2017, alla più grande manifestazione del genere non solo in Italia, ma in tutto il mondo, ...

Più forte delle avversità e senza paura - Boston 'annichilisce' LeBron : Torino - Una serata storta capita anche ai migliori. Nel caso di LeBron James , questa è stata simboleggiata dal 5-16 al tiro con 7 palle perse, ma ancora di più dal lapsus in conferenza stampa quando ...

‘M’interessa più il malato della malattia’ - cos’è rimasto della legge Basaglia 40 anni dopo : tra rischio carcere e liste d’attesa : Nel 1968 nel documentario Rai “I giardini di Abele” il giornalista Sergio Zavoli chiede a Franco Basaglia: “È interessato più al malato o alla malattia?”, e lo psichiatra risponde: “Decisamente al malato”. È in questa ormai famosa affermazione che sono racchiusi il pensiero e l’opera di Franco Basaglia, l’uomo che rivoluzionò la realtà dei manicomi fino ad avviarli alla dismissione e alla chiusura sancita dalla legge 180 del 13 maggio 1978, che ...

Metro C Roma/ A San Giovanni aperta la stazione-museo. Codacons chiede più treni per la Linea C : Roma, apre la stazione San Giovanni della Metro C dopo 7 anni. La sindaca Raggi la inaugura da sola visto che non si sono presentati il presidente della Regione, Zingaretti, e Delrio(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:04:00 GMT)

Salute : italiani molto più attenti negli ultimi 25 anni : Da uno studio promosso da Herbalife Nutrition, condotto su un campione rappresentativo di 1.000 persone tra i 18 e i 74 anni di età, è emerso che negli ultimi 25 anni gli italiani sono molto piu’ attenti alla Salute. “Dallo studio emerge chiaramente come oggi, molto piu’ di venticinque anni fa, gli italiani siano sempre piu’ attenti in fatto di alimentazione sana e corretta, volta a raggiungere un benessere personale ...

Il genero ha 20 anni più della figlia - i genitori non approvano e ordinano attacco con l'acido. L'episodio a Poggibonsi : Hanno ordinato l'aggressione con l'acido del futuro genero perché contrari al matrimonio della figlia con questo uomo, più grande di lei di oltre 20 anni. Protagonisti marito e moglie, di 54 e 45 anni, cittadini italiani, arrestati dai carabinieri di Poggibonsi (Siena) perché ritenuti i mandanti delle aggressioni con l'acido subite dal fidanzato della figlia, il 23 febbraio scorso a San Gimignano e il 19 aprile a Torino. La ...

Due anni di legge Cirinnà - celebrate più di 6000 unioni civili : Due anni di legge Cirinnà, celebrate più di 6000 unioni civili Sono 12mila le persone dello stesso sesso che si sono unite grazie al provvedimento approvato l’11 maggio 2016. Nel 2017 si è registrato un aumento del 149%. La Lombardia è la regione che ha visto il maggior numero di coppie, seguita da Lazio ed Emilia Romagna. ...

Mahathir Mohamad - a 92 anni Primo Ministro della Malesia/ Il capo di stato più vecchio del mondo : Mahathir Mohamad, a 92 anni Primo Ministro della Malesia: già premier per 22 anni consecutivi, il classe 1925 è il capo di stato più vecchio del mondo(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:36:00 GMT)

Più premi e meno danni per Cattolica. Mattioli : "Avvio decisamente positivo 2018" : Scambi deboli per Cattolica Assicurazioni , , -0,12%, nonostante la trimestrale positiva. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia All-Share mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

A 104 anni sceglie l'eutanasia : "Non sono malato - ma non voglio più continuare a vivere" : Lo scienziato ecologista australiano David Goodall, 104 anni, è morto questa mattina alle 12:30 con una procedura di suicido assistito presso la clinica Eternal Spirit di Basilea. Lo scienziato - riporta il quotidiano...

Salute mentale - più di 20 milioni di pazienti negli ultimi 40 anni. Ma mancano risorse : (Foto: Pixabay) Nel 2016, in Italia più di 800mila persone sono stati assistite per problemi psichiatrici nei Dipartimenti di Salute mentale (Dsm), di cui ben 310 mila persone hanno avuto accesso a questi servizi per la prima volta nella loro vita. Sono solo alcuni dati resi noti nel Rapporto sulla Salute mentale relativo all’anno 2016, appena divulgato dal Ministero della Salute. I dati (qui una sintesi) arrivano alla vigilia del ...