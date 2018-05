Crotone-Lazio | le pagelle | Caicedo è impacciato | Felipe mezzo campione

Video Gol Crotone – Lazio 2 – 2 : Highlights e Tabellino 37^ Giornata Serie A - 13-05-18 : Risultato finale Crotone – Lazio 2 – 2: Cronaca e Video Gol Lulic, Simy, Ceccherini, Milinkovic-Savic, 37^ Giornata Serie A 13 Maggio 2018 All’Ezio Scida, finisce 2-2 tra Crotone e Lazio, al termine di una gara molto tirata e avvincente. Il pareggio, però, non serve a nessuno, specialmente ai calabresi che rischiano di essere già condannati in Serie B, mentre i biancocelesti devono ottenere il pass in Champions League ...

Serie A - Crotone-Lazio 2-2. Il tabellino : Crotone-Lazio 2-2 , 1-1, MARCATORI Lulic , rigore, al 17' p.t., Simy al 29'p.t.; Ceccherini al 16' s.t., Milinkovic-Savic al 39' s.t. CROTONE , 4-3-3, Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; ...

