Cristiano Ronaldo si arrende al fisco | pagherà una multa da 30 milioni di euro

Cristiano Ronaldo - a casa non si parla di Messi : Il fuoriclasse argentino del Barcellona è il protagonista del dualismo che divide il mondo del calcio da un abbondante decennio: 32 le vittorie con il Barcellona della stella argentina, sommate a 4 ...

Mamma Dolores racconta Cristiano Ronaldo : “la sua nascita è stata inaspettata” : Gol, trofei e successi. Il mondo del calcio conosce alla perfezione Cristiano Ronaldo dal punto di vista sportivo, Mamma Dolores invece conosce alla perfezione anche l’intimità del campione portoghese. Non potrebbe essere altrimenti, avendogli dato la vita per poi crescerlo e seguirlo in ogni passo della sua vita. E’ lei che gli sta vicino nei momenti difficili e lo consiglia per le decisioni difficili da prendere, indirizzandolo sempre verso ...

Cristiano Ronaldo - raccontato dalla madre : 'A casa non si parla di Messi - sono orgogliosa dell'uomo' : Già da quando andò al Manchester United gli diceva: 'Sarai il miglior realizzatore del mondo' e lui rispondeva 'Forse il miglior giocatore, ma non il miglior realizzatore'. Il padre scommise con lui" ...

Mondiali calcio 2018 - i giocatori più pagati. Gli stipendi e i contratti pubblicitari. Che lotta tra Cristiano Ronaldo e Messi : I Mondiali 2018 di calcio saranno indubbiamente uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e dove gireranno sostanziose somme in denaro. L’interesse attorno a questa rassegna iridata è elevatissimo, tutte le più grandi aziende del Pianeta puntano gli occhi su questo appuntamento per farsi pubblicità, una vetrina impareggiabile che garantisce visibilità nei confronti di ...

Cristiano Ronaldo supereroe in un cartone e produttore per Facebook Watch : Cristiano Ronaldo diventa produttore di serie tv. La stella portoghese entra prepotentemente nel mondo della produzione seriale con ben due progetti, una serie tv live action e una serie animata creata dallo stesso Ronaldo e in cui diventerà un supereroe.La serie tv, ancora senza titolo, è stata ordinata direttamente, senza quindi passare per lo sviluppo di un pilot, da Facebook Watch. Il progetto, prodotto da Cristiano Ronaldo, è creato ...

Cristiano Ronaldo diventa… supereroe : sarà il protagonista della serie animata 'Striker Force 7' : Così come il calcio collega culture e persone di tutto il mondo, credo che anche i personaggi animati e i supereroi possano fare lo stesso. E' questa la ragione che mi spinge ad unirmi a questo ...

Cristiano Ronaldo lancia una catena di ristoranti in Brasile : Il portoghese aprirà una serie di ristoranti in Brasile. I locali si chiameranno "Dona Dolores", nome della madre del giocatore, e saranno gestiti dalla sorella. L'articolo Cristiano Ronaldo lancia una catena di ristoranti in Brasile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Infortunio Cristiano Ronaldo - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante : Sospiro di sollievo per Cristiano Ronaldo, dopo l’Infortunio rimediato contro il Barcellona la presenza del portoghese per la finale contro il Liverpool non è a rischio. CR7 ha riportato una lieve distorsione alla caviglia che lo costringerà a saltare due gare di Liga, quella in programma mercoledì contro il Siviglia e quella di sabato contro il Celta Vigo. Il ritorno in campo di Ronaldo dovrebbe avvenire nell’ultimo match di questa ...

Real Madrid - sospiro di sollievo : Cristiano Ronaldo a Kiev sarà in campo : sospiro di sollievo alla Casa Blanca: Cristiano Ronaldo sarà regolarmente a Kiev. Non preoccupano le condizioni del fuoriclasse portoghese, uscito a inizio ripresa nel Clasico di ieri tra Barcellona e ...

Infortunio Cristiano Ronaldo - ansia Real Madrid : finale Champions a rischio? : Infortunio Cristiano Ronaldo – Nella giornata di ieri si è disputato il Clasico, spettacolo nella gara tra Barcellona e Real Madrid, 2-2 il risultato finale. Ma a tenere banco per i Blancos sono le condizioni di Cristiano Ronaldo, il portoghese è uscito malconcio dalla partita. Il calciatore ha riportato un problema alla caviglia in occasione del gol dell’1-1 segnato su assist di Benzema. Un dolore fortissimo che ha costretto CR7 ad alzare ...

Dalla Spagna : Neymar vuole il Real per giocare con Cristiano Ronaldo : MADRID , Spagna, - Per anni ha giocato con Lionel Messi e adesso vuole giocare con Cristiano Ronaldo . Secondo il sito del quotidiano spagnolo 'Marca' l'obiettivo di Neymar è indossare la maglia del ...

Cristiano Ronaldo-Salah - in palio non solo la finale Champions : Real Madrid-Liverpool vale il Pallone d’Oro : Si sono concluse le semifinali valide per la Champions League, qualificazione con il brivido per il Real Madrid che dopo l’1-2 dell’andata rischia più del previsto in casa contro il Bayern Monaco, 2-2 il risultato finale che permette alla squadra di Zidane di raggiungere Kiev, un altro risultato incredibile per i Blancos che vola in finale per la terza volta consecutiva e proverà ad alzare nuovamente il trofeo. Brividi anche per il ...

Gol e anelli : Cristiano Ronaldo pensa al matrimonio? : Cristiano Ronaldo è in finale di Champions League. La notizia non fa rumore: per il fenomeno portoghese, infatti, è la sesta della carriera, terza consecutiva con la maglia del Real Madrid. Ben più sorprendente, invece, è il rumors che lo vorrebbe ad un passo dalle nozze con Georgina Rodriguez, sua compagna dal 2016 e madre della piccola Alana Martina. A scatenare l’indiscrezione, una story pubblicata sui social dalla modella spagnola, dove in ...

Cristiano Ronaldo pazzo di Georgina : anello di fidanzamento da 700 mila euro : Cristiano Ronaldo è pazzo della sua Georgina Rodriguez. Tanto che le avrebbe regalato un anello di fidanzamento Cartier da circa 700 mila euro. Tutto vero: questa, secondo quanto si stima, sarebbe la ...