Cri Napoli | corsi autodifesa soccorritori

A Mondragone le sagome dei giocatori del Napoli impiccati. La sCritta : "Avevano un sogno nel cuore" : Uno striscione appeso a un cavalcavia con la frase 'Avevano un sogno nel cuore' e tre sagome di giocatori con la magia del Napoli impiccati al ponte stesso. Questo lo sfottò di pessimo gusto inscenato da ignoti questa notte nei pressi di Mondragone, in provincia di Caserta.Lo striscione e i cartonati sono stati rimossi dopo poco ma le foto sono subito diventate virali sui social network, commentate con rabbia e indignazione da arte dei ...

Napoli - De Laurentiis sCrive a Cantone : pressing per i lavori al San Paolo : Il rischio che i lavori di manutenzione che interessano lo stadio San Paolo di Napoli possano interferire con l'avvio della prossima stagione agonistica ha spinto Aurelio De Laurentiis - presidente ...

Commedia dell'Arte : un percorso formativo gratuito a Napoli - Teatro e Critica : ... 3 donne e 3 uomini, , organizzato da Coop En Kai Pan, in collaborazione con Associazione Teatrale Aisthesis, e condotto da Luca Gatta al fine di produrre spettacoli di Commedia dell'Arte che ...

La festa del San Paolo per il Napoli in laCrime - i fischi di Torino per la Juve Campione : quando nel calcio il risultato è l’ultima cosa che conta : Nel calcio, non sempre il risultato è l’unica cosa che conta. Anzi. A volte è addirittura l’ultima. E’ il caso di questo finale di Campionato, una serie A che si conclude con un grande paradosso: i mugugni dei tifosi della squadra Campione d’Italia e la festa della seconda classificata. Ma neanche noi ce la sentiamo di chiamarli “sconfitti”, perchè questo Napoli ha fatto davvero un grande miracolo trascinando ...

Napoli - l'attacco è in Crisi : così rischia di sfumare lo scudetto : Juve-Napoli: il discorso scudetto? È questione di attacco. Perché - a dispetto della zuccata di Koulibaly che ha deciso l'ultimo scontro diretto - è proprio là in avanti, dove conta solo segnare, che ...

Napoli : rabbia - laCrime e silenzi. E la città si schiera contro De Laurentiis : Ieri sera a Napoli tutti, ma proprio tutti, hanno guardato con occhio interessato Inter-Juve. Si sono sentiti nitidi i mortaretti al vantaggio nerazzurro, è stato fragoroso il silenzio al gol decisivo ...

Rifiuti a Napoli - ecco il piano temporaneo per superare la Crisi : Una quota dei flussi in evacuazione dal sito ecoballe di Ponte Riccio sarà sostituita con i Rifiuti in uscita dallo Stir di Caivano. Questa la soluzione temporanea, per 10 giorni a partire dal 26 ...

Juve-Napoli - quando aspetti l’autobus e al posto dei minuti di attesa sul display c’è sCritto “0-1 - Grazie Napoli” : L’impresa degli azzurri sul campo dei bianconeri celebrata nel capoluogo partenopeo anche sulle paline delle fermate dei bus e sui display per la viabilità “Juve-Napoli 0-1, Grazie Napoli” L'articolo Juve-Napoli, quando aspetti l’autobus e al posto dei minuti di attesa sul display c’è scritto “0-1, Grazie Napoli” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Napoli - flash mob Amnesty : “No a Criminalizzazione Ong”. Noury : “C’è clima ostilità - solidarietà non è reato” : flash mob degli attivisti di Amnesty international in piazza del Municipio a Napoli per dire no alla criminalizzazione della solidarietà e no al clima di ostilità verso le Ong che si occupano di migranti. Durante l’iniziativa, alla quale ha partecipato anche il sindaco Luigi de Magistris, circa 300 persone hanno messo in atto una coreografia facendo attraversare la piazza antistante il municipio da decine di nastri gialli e neri che si ...

Archeologia : recuperata in mare a Napoli un’anfora del I secolo dopo Cristo : Importante ritrovamento nel Golfo di Napoli dove i Carabinieri del Nucleo Subacquei di Napoli hanno individuato, nel corso di servizi di immersione, un’anfora romana tipo Dressel risalente al I sec. d.c. alta circa 90 centimetri. Il recupero è stato effettuato insieme ai colleghi del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, da una profondità di circa 50 metri: in seguito il reperto archeologico verrà sottoposto a operazioni di desalinizzazione. ...

SIMYle a Cristiano Ronaldo - delirio allo Scida : il Crotone ferma la Juve : Napoli show contro l'Udinese - lo scontro scudetto è già iniziato

SCritte choc contro Donnarumma : la protesta degli ultrà del Napoli : «Donnarumma infame», è la scritta ch'è comparsa nella notte a Castellammare, nella città d'origine del portiere del Milan, protagonista di una polemica a...