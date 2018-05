wired

: Cracking Danilo Rea, sfida fra musicista e intelligenza artificiale al Wired Next Fest… - MilanoCitExpo : Cracking Danilo Rea, sfida fra musicista e intelligenza artificiale al Wired Next Fest… - pcexpander : Cracking Danilo Rea, sfida fra musicista e intelligenza artificiale al Wired Next Fest #pcexpander #cybernews… - scoopscoop6 : Cracking Danilo Rea, sfida fra musicista e intelligenza artificiale al Wired Next Fest -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Il prossimo 27 maggio il2018 ospiterà uno spettacolo davvero originale che vedrà l’re l’improvvisazione artistica dell’uomo.Rea, in programma domenica 27 alle ore 18 durante ilival dia Milano, vedrà infatti il pianista di fama internazionaleRea salire sul palco assieme ad Alex Braga e mettersi in gioco contro una tecnologia appositamente messa a punto dall’Università di Roma Tre, l’Ami (Artificial Music Intelligence). Durante l’esibizione il computer cercherà di imparare dalle note musicali di Rea, artista che ha fatto dell’improvvisazione la sua massima espressione stilistica, in modo da anticipare le sue mosse successive. Artista versatile e innovativo, Alex Braga ha indagato gli svariati ambiti dell’arte concettuale ed è approdato in questi ultimi anni ...