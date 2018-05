Costi occulti nelle tariffe mobile | ecco le verità sui raggiri | news 13 5

Blastingnews

: Attualità: Costi occulti nelle tariffe mobile: ecco le verità sui raggiri, news 13/... #Costi #occulti #tariffe… - TuttOSuLinuX : Attualità: Costi occulti nelle tariffe mobile: ecco le verità sui raggiri, news 13/... #Costi #occulti #tariffe… - Puntoricarica : Scegli la piattaforma Puntoricarica per pagare tutti i bollettini postali , mav, rav, bolli auto , Pagopa , Cbill e… - MariaAversano1 : RT @BrianoGianluca: @Canto_Quinto Campidoglio, bilancio consolidato chiuso in attivo per 64,5 milioni di euro ANCHE ATAC IN POSITIVO AVEVA… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) L’iniziativa di denunciare le compagnie di telefonianazionali per pratiche scorrette è stata intrapresa dall'associazione Unc, l’Unione Nazionale dei Consumatori. Secondo le prime indiscrezioni - riportate quest’oggi su Repubblica – la stessa associazione, dopo le innumerevoli denunce degli utenti, avrebbe denunciato all'Antitrust per pratiche commerciali scorrette tutte le compagnie telefoniche, tra cui Fastweb, Vodafone VIDEO, tim e wind/Tre. Migliaia le segnalazioni, l’Unc denuncia: 'Occhio ainasbollette dei cellulari' Il fenomeno è oramai conosciuto da tempo e messo in pratica con sistematicita' da quasi tutte le compagnie di telefonianazionali. Nonostante questo, ancora oggi le stesse continuano a perpetrare ai danni degli ignari consumatori i soliti. Secondo l’Unc le spese 'nascoste' e contenutenostre bollette ...