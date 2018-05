Corruzione | Procuratore Caltanissetta | trasmessi atti su magistrati ad autorità competenti

meteoweb.eu

: Antonello Montante aveva un archivio informativo che gli serviva per acquisire elementi per paralizzare azioni di c… - QdSit : Antonello Montante aveva un archivio informativo che gli serviva per acquisire elementi per paralizzare azioni di c… - thexeon : Corruzione all'ispettorato del lavoro di Catania, il procuratore Zuccaro: 'Situazione devastante'… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Palermo, 14 mag. (AdnKronos) – La Procura diha trasmesso alleglirelativi aiche sono stati indicati nel dossier dell’imprenditore Antonello Montante, arrestato all’alba di oggi con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla. Secondo ilcapo Amedeo Bertone “diversi, tra cui l’exgenerale Sergio Lari, oggi in pensione”, “e altri pezzi delle istituzioni” hanno avuto “rapporti con Montante in un momento in cui tutti erano caduti nell’inganno del ‘Sistema Montante'”.Ma aggiunge anche: “Voglio far presente, per evitare equivoci, che la Procura diha trasmesso, laddove si sono verificati i presupposti, alle varie, ex articolo 11, o comunque alleche si ...