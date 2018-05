Corruzione | Procura ha chiesto carcere per Montante ma per gip non c’è reato mafia

meteoweb.eu

: 12:53 | Corruzione in Valle d'Aosta, la Procura chiude l'inchiesta - NotizieIN : 12:53 | Corruzione in Valle d'Aosta, la Procura chiude l'inchiesta - CarloBi85609759 : RT @MediasetTgcom24: Corruzione in Valle d'Aosta, la Procura chiude l'inchiesta #AugustoRollandin - MediasetTgcom24 : Corruzione in Valle d'Aosta, la Procura chiude l'inchiesta #AugustoRollandin -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Palermo, 14 mag. (AdnKronos) – Ladi Caltanissetta aveval’arresto per l’imprenditore Antonellocontestando anche ildi concorso esterno in associazione mafiosa. Ma il gip ha negato la richiesta, scegliendo i domiciliari perché, a suo avviso, l’ex Presidente degli industriali ha sì “intrattenuto qualificati rapporti con esponenti di spicco di Cosa nostra”, ma non ci sono elementi a sufficienza per configurare ildi. L'articolohaperma per gip non c’èMeteo Web.