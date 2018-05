Corruzione in Valle d’Aosta | ex presidente Rollandin accusato anche di associazione per

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 maggio 2018) A una settimana dalle elezioni regionali la procura di Aosta ha chiuso l’inchiesta su un giro diinche vede indagatol’exAugusto. Nell’inchiesta, che riguarda principalmente le forniture di beni, alimentari e no, ad alcune partecipate regionali, sono indagate in tutto sette persone, accusate a vario titolo di concorso ine in turbativa d’asta e di peculato. Aè contestatal’per delinquere assieme all’ex manager della Finaosta Gabriele Accornero e all’imprenditore Gerardo Cuomo. Le indagini erano partite da un filone dell’inchiesta della procura di Milano sull’ex procuratore capo di Aosta, Pasquale Longarini, finito agli arresti domiciliari nel gennaio del 2017 per induzione indebita e favoreggiamento. In particolare la procura di Aosta si è occupata delle forniture ...