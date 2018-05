Corruzione | arrestato Montante Spiava magistrati e polizia Cade un altro

Caltanissetta : Corruzione - arrestato imprenditore Montante (2) : (AdnKronos) – Come emerge dalle indagini, coordinate dalla Dda di Caltanissetta, l’ex Presidente degli industriali siciliani avrebbe provato a corrompere anche esponenti delle forze dell’ordine per avere notizie riservate su indagini della Direzione distrettuale antimafia. Due anni fa Montante aveva ricevuto un avviso di garanzia per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa per presunti legami con esponenti mafiosi. ...

Caltanissetta : Corruzione - arrestato imprenditore Montante : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) – Con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione la Squadra mobile di Caltanissetta ha arrestato l’ex Presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, attualmente presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e presidente di Retimpresa Servizi srl di Confindustria Nazionale. In manette anche altre cinque persone. un altro indagato è stato colpito dalla misura ...

Caltanissetta - Corruzione : arrestato l'imprenditore Montante : Avrebbe provato a corrompere esponenti delle forze dell'ordine per avere notizie riservate su indagini della Direzione distrettuale antimafia

Fifa - membro del consiglio arrestato per Corruzione : Omari è stato arrestato insieme ad altri due funzionari federali e un funzionario del ministero dello Sport, tutti sono stati trasferiti nella Procura di Kinshasa. Una quinta persona coinvolta nell'...

Sindaco Tripoli arrestato per Corruzione : ANSA, - IL CAIRO, 29 MAR - Il Sindaco di Tripoli, Abdulrauf Beitelmal, sarebbe stato solo "arrestato in maniera ufficiale" per corruzione nell'ambito di illeciti amministrativi che sarebbero stati ...

Corruzione - arrestato presidente Condotte spa per presunta tangente - : Sei le persone in manette, tra cui il presidente del cda della COSIGE Scarl, Antonio D'Andrea, e Stefano Polizzotto, ex capo della segretaria tecnica dell'ex governatore siciliano Rosario Crocetta. ...

Corruzione - arrestato presidente Condotte spa per presunta tangente : Corruzione, arrestato presidente Condotte spa per presunta tangente Sei le persone in manette, tra cui il presidente del cda della COSIGE Scarl, Antonio D'Andrea, e Stefano Polizzotto, ex capo della segretaria tecnica dell'ex governatore siciliano Rosario Crocetta. Nel mirino dei pm di Messina i lavori dell'autostrada ...

Sentenza pilotata - Stefano Ricucci arrestato per Corruzione Domiciliari al giudice Nicola Russo : Questa volta l'accusa, per Stefano Ricucci, è di corruzione in atti giudiziari. E su richiesta della procura di Roma è stato di nuovo arrestato. In carcere anche il suo socio, l'imprenditore Liberato ...

Stefano Ricucci arrestato per Corruzione. In manette anche un magistrato : L'imprenditore Stefano Ricucci e il magistrato Nicola Russo, giudice della Commissione tributaria del Lazio e consigliere di Stato, già sospeso dal servizio, sono stati arrestati dalla Guardia di ...