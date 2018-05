Corriere dello Sport De Rossi | “Scudetto? Riproviamo”

romadailynews

(Di lunedì 14 maggio 2018) Sono le parole di Daniele Deriportate nell’articolo di Roberto Maida sulle pagine del. «Un po’ di rammarico c’è, soprattutto per il campionato. Avremmo potuto fare di più. L’anno pmo potremmo provare a scucire lo scudetto ai ragazzi che ora stanno festeggiando». Sono le parole del calciatore ospitestudio Sky al Foro Italico. “Noi per vincere dobbiamo essere perfetti negli acquisti per rinforzare una squadra che è già forte”. “La verità è che dobbiamo migliorare. In parte ci siamo già riusciti: nello spogliatoio prima c’era gente che diceva “ok, me ne vado”, adesso alla Roma stanno tutti bene”. L'articolo. De: “Scudetto? Riproviamo” proviene da RomaDailyNews.