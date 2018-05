Coronaropatie | arteriopatie | tromboembolismo venoso | come sta cambiando l’approccio alle

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 maggio 2018) Ogni anno, la mortalità per patologie cardiovascolari, comprese(CAD) eperiferiche (PAD) è di circa 17,7 milioni di persone, ovvero il 31% della mortalità mondiale. Inoltre, chi soffre di malattie cardiovascolari ha un’aspettativa di vita ridotta di oltre 7 anni. Lee lesono quasi sempre causate da aterosclerosi e chi ne è affetto è a rischio di sviluppare eventi trombotici, che possono comportare disabilità, perdita degli arti e decesso. La terapia antitrombotica raccomandata dattuali Linee Guida per i pazienti affetti da CAD e PAD è l’impiego di antiaggreganti piastrinici che, però, non risultano sufficienti, in quanto le percentuali di eventi cardiovascolari risultano elevate. Per questo motivo Bayer ha compiuto un approfondimento nei confronti di queste popolazioni di pazienti, per i quali è stato disegnato lo Studio ...