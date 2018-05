Cori Napoli? Sindaco inviti questa gente

Samp battuta dal Napoli - a Marassi è 0-2. Cori contro i napoletani - partita sospesa | : Gol di Milik e Albiol. Cori di discriminazione costringono l’arbitro ad interrompere la gara. Poi il match riparte |

Il Napoli passa a Genova con Milik e Albiol. Match sospeso per Cori offensivi : Milik e Albiol consegnano il successo al Napoli a Marassi, è 0-2. Gavillucci sospende il Match per i cori offensivi dei tifosi Samp

Sampdoria-Napoli 0-2 : Cori razzisti - fermata la partita per 3 minuti : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI SAMPDORIA: Viviano; Bereszynski, Andersen, Ferrari, Regini; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Caprari, Kownacki. NAPOLI: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; ...

Il Napoli più forte dei Cori razzisti : 2-0 alla Sampdoria al Ferraris : Il Napoli vince 2-0 al Ferraris contro la Samp nonostante i cori beceri dello stadio rivolti incessantemente ai partenopei che hanno portato, nel secondo tempo, alla sospensione del match. Un Napoli...

Napoli - striscioni a favore di Sarri e Cori contro De Laurentiis : Napoli - Più di 50 mila persone al San Paolo per restare accanto alla squadra in questo finale di stagione emotivamente complicato. 'Sarri uno di noi', è lo striscione esposto nella Curva B dai tifosi ...

Napoli - San Paolo tutto con Sarri : Cori contro De Laurentiis : Domenica da dichiarazione d'amore. Il pubblico di Napoli lo ama, lo ha eletto ormai a condottiero di questa "squadra del popolo", come lui stesso ha ribattezzato il Napoli e questo Napoli dopo la ...

Napoli - protesta anti-Juventus : pronti striscioni e Cori contro gli arbitri : Situazione sempre più delicata dopo la gara di campionato tra Inter e Juventus, i tifosi del Napoli si sono scatenati dopo l’arbitraggio di Orsato che ha favorito i bianconeri e condizionato sia la gara contro i nerazzurri che la corsa scudetto. I supporter azzurri non ci stanno e hanno intenzione di alzare la voce. Secondo quanto riporta ‘Il Mattino’ in occasione della gara contro il Torino previsti allo stadio 50mila tifosi, ...

Fiorentina-Napoli - Cori razzisti contro i partenopei : la decisione del giudice Video : In occasione della gara di Serie A [Video] Tim Fiorentina - Napoli, disputata presso lo stadio 'Franchi' di #Firenze e valevole per la 16esima giornata di ritorno del campionato della stagione sportiva 2017/2018, una parte di tifosi del settore locale si è resa responsabile di numerosi cori a sfondo razzista e di discriminazione territoriale contro i supporters partenopei. I cori, prolungati e ripetuti per l'intera durata del match, sono stati ...