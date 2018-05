Convenzione per facilitare l' accesso all' informazione delle persone fragili

Approvata dopo proteste Convenzione per riaprire l'Arssa. Il sindaco accusa Di Pangrazio : provvedimento retroattivo : ... architettonico ma soprattutto civile e sociale al Palazzo Torlonia e ai suoi Giardini , che in questi anni sono diventati un vero e proprio polo attrattivo per il mondo associativo e della cultura ...

Metropolitana di superficie a Ragusa : Convenzione Comune e RFI : Proposte alcune modifiche riguardo alle fermate della Metropolitana di superficie. Se n'è parlato nell'assemblea della società mobilità alternativa

Sottoscritta da 23 comuni del cratere sismico abruzzese la Convenzione per il finanziamento degli eventi estivi : ...23 comuni del cratere abruzzese dei sismi del 2016 e 2017 per la firma della convenzione che li vede uniti nel partecipare al Bando regionale che assegna 190.000 ' per la realizzazione di spettacoli ...

Il Ciss approva la Convenzione per accogliere profughi : Contrari solo i sindaci di Pallanzeno, Beura Cardezza, Trontano e Borgomezzavalle , da sempre critici con la politica dell'accoglienza dei profughi. Voto di astensione per Villadossola che non ha ...

Siglata Convenzione per certificare la rinnovabilità dei bioshopper : Una convezione, Siglata tra Assobioplastiche e Innova, struttura di ricerca indipendente, per certificare la rinnovabilità dei sacchi ad uso alimentare. La recente normativa (legge 123/2017) dispone, infatti, che le borse per alimenti sfusi utilizzate come imballaggio primario, oltre a dover essere di spessore inferiore i 15 micron, biodegradabili e compostabili conformemente allo standard UNI EN 13432 e quindi riutilizzabili per la raccolta ...

Sicilia : Conapo - in finanziaria risorse per Convenzione Vigili del Fuoco : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Pervenire al più presto al rinnovo della convenzione tra la Regione e i Vigili del Fuoco per la lotta agli incendi boschivi nel 2018 e consentire per tempo e già nel mese di giugno di dispiegare squadre supplementari di pompieri specializzate nella lotta agli incendi a

Roma Metropolitane verso il fallimento : l’ad non firma la Convenzione con il Campidoglio per ripianare le perdite : Roma Metropolitane verso il fallimento. La società di proprietà del Comune di Roma che si occupa di appaltare le grandi opere trasportistiche (Metropolitane, corridoi della mobilità, linee tranviarie, impianti a fune, ecc) potrebbe vedere portati i propri libri contabili in tribunale fra la giornata di venerdì e quella di martedì prossimo. La decisione è stata presa dall’ad Pasquale Cialdini, che si è rifiutato di firmare la convenzione proposta ...

Campidoglio - ok Aula nuova Convenzione per riqualificazione Piazza dei Navigatori. Opere pubbliche per 30 milioni di euro : Opere pubbliche per 30 milioni di euro nel quadrante dell’VIII Municipio, la realizzazione da parte dei costruttori dei servizi pubblici previsti con un aumento di aree verdi e parcheggi pubblici, partecipazione sul territorio per decidere insieme alla città come investire le risorse recuperate dai curatori fallimentari. L’Assemblea capitolina ha approvato la delibera che contiene la […]

Ottiene migliaia di euro da un anziano malato : scatta la denuncia per cirConvenzione di incapace : Nei confronti di un uomo di Castelbottaccio, che per farsi consegnare il denaro ha raccontato alla vittima di trovarsi in gravi difficoltà economiche. Individuato dai carabinieri I Carabinieri della ...

Ubeeqo al Politecnico di Milano per la giornata dedicata alla sostenibilità : presentata la Convenzione con l’Università e una call for ideas dedicata agli studenti : Giovedì 22 marzo 2018 dalle 9.30 alle 18.30 appuntamento al Politecnico di Milano (presso i Giardinetti di Via Pascal) che, in occasione della giornata Mondiale dell’Acqua, organizza diverse attività aperte al pubblico per sensibilizzare su alcuni temi dello sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Durante la giornata si potrà meglio conoscere la realtà della sharing mobility, grazie alla presenza dei maggiori ...

Riforma pensioni/ Convenzione Inps per la dismissione di immobili (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 20 marzo. Convenzione Inps per la dismissione di immobili. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:36:00 GMT)

Convenzione INPS - Ministero della Salute per la comunicazione dello stato di ricovero : L’INPS e il Ministero della Salute hanno adottato una Convenzione per la comunicazione dello stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o di frequenza e i titolari di assegno sociale sostitutivo dell’invalidità, hanno l’obbligo di dichiarare eventuali ricoveri entro il 31 ...