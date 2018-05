Controlli dell' Arma nel fine settimana | ambulante abusivo finisce nei guai

Controlli speciali della polizia ad Aosta e nella Plaine - AostaOggi.IT : f Condividi Tweet Aosta. Non si interrompono i servizi di vigilanza e prevenzione che ormai da mesi la Questura di Aosta organizza sul territorio della Valle d'Aosta con il contributo del Reparto ...

TERNI - Controlli A TAPPETO DELLA POLIZIA : TERNI La POLIZIA di Stato ternana, su disposizione del Questore Messineo, ha svolto una serie di servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio nel corso dei quali sono stati ...

Controlli ambientali della Capitaneria di Ortona : denunciato distributore per scarico abusivo : Chieti - In vista dell’approssimarsi della stagione balneare continuano incessanti, lungo tutta la costa, gli accertamenti, da parte della Guardia Costiera di Ortona, volti alla verifica del rispetto sulle normative ambientali che regolano la corretta gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alle possibili fonti di inquinamento delle acque marine. La qualità delle acque di balneazione, infatti, inizia da terra, mediante una corretta ...

TERNI - Controlli STRAORDINARI DELLA POLIZIA : TERNI Come concordato in seno ai lavori del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di TERNI, su disposizione del Questore Messineo continuano le operazioni ...

Carolyn Smith dopo i Controlli in ospedale : “Quel bastardo dell’intruso si sta riducendo” : Continua a lottare Carolyn Smith. Con il sorriso sulle labbra, l’insegnante di danza e giudice di 'Ballando con le stelle’ combatte senza tregua contro il cancro che è tornato a minare la...

Operazione a largo raggio dell'Arma : Controlli - denunce e contravvenzioni : Continuano incessanti in tutto il comprensorio di Orvieto le attività di prevenzione e repressione dell'Arma che, predisposte e coordinate in maniera mirata dalla locale Compagnia Carabinieri in ...

Bari - agenti e pattuglie in piazza Umberto : Controlli antidroga nei luoghi dello spaccio : piazza Umberto passata al setaccio. Questo pomeriggio, nel centralissimo teatro dello spaccio in pieno centro cittadino, agenti e pattuglie della Polizia stanno battendo in lungo e in largo la zona, ...

Monza - Controlli del Nost della polizia locale : pizzicato con addosso un tirapugni : Controllato in zona Villa Reale, aveva addosso un tirapugni e un altro oggetto metallico appuntito atto ad offendere , entrambi gli oggetti sono stati sequestrati, : un ragazzo di nazionalità kosovara ...

Operazione 'Apollo' : Controlli e perquisizioni nel primo weekend 'caldo' della stagione - : I Carabinieri di Lecce intensificano i controlli in vista del primo weekend caldo della stagione. Un'Operazione denominata "Apollo" è che ha visto i militari impegnati su più fronti ed in varie zone ...

Vacanze Sicure - partono i Controlli della Polstrada sui pneumatici delle auto – FOTO : Il termine del periodo d’obbligo delle gomme invernali ci pone direttamente nel cono della bella stagione ma, come ricordano alla Polizia Stradale, l’attenzione verso gli pneumatici non va abbassata: a maggior ragione in vista del periodo delle Vacanze. L’obiettivo Sicurezza resta dunque centrale con il rinnovo dell’iniziativa Vacanze Sicure, promossa da pneumatici Sotto Controllo e Polizia Stradale. Si tratta di una campagna ormai longeva, ...

Blitz della Polizia nel carcere di via Cavour. 100 agenti per i Controlli ed elicottero in volo : Operazione della Polizia all'interno del carcere di Campobasso, a partire dalle prime luci dell'alba di questa mattina, martedì 17 marzo. Volanti della Polizia parcheggiate davanti alla casa ...

Medici specializzandi - vaccini gratis e Controlli - ecco il piano anti morbillo della Regione : L'articolo Medici specializzandi, vaccini gratis e controlli, ecco il piano anti morbillo della Regione sembra essere il primo su BlogSicilia Quotidiano di cronaca, politica e costume . Source: ...

Regione. 115 milioni di euro per le 40 dighe della Sardegna. E' urgente potenziare gli invasi e i Controlli sulla gestione : ... tenendo conto delle esigenze di un approvvigionamento primario idropotabile ma anche del mondo agricolo che rappresenta una componente importantissima dell'economia dell'Isola ed, inoltre, della ...

Sisma - nessun danno in Umbria. Attivati tutti i Controlli dopo le scosse della mattina : La scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata martedì 10 aprile alle ore 5:11 nelle Marche , tra i Comuni di Muccia, Pieve Torina e Pievebovigliana, , è stata avvertita non solo dalla popolazione ...