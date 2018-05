CONTRATTO LEGA-M5S Gli amici e gli avversari del nuovo Governo

Governo Di Maio e Salvini chiamano Mattarella : “Siamo pronti”/ Lega-M5s al Colle con nome premier e CONTRATTO? : Governo, ultime notizie live: nuovo incontro tra Salvini e Di Maio, il contratto M5s-Lega è (quasi) pronto e avrà il reddito di cittadinanza. I due leader hanno chiamato Mattarella(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 22:46:00 GMT)

Via la legge Fornero e ok alla "quota 100" per le pensioni : la bozza del CONTRATTO di governo M5S-Lega : Dal superamento della legge Fornero alla "quota 100 per le pensioni", dal reddito di cittadinanza alla Flat tax: il contratto di governo del M5S-Lega prende, sia pur lentamente, forma al termine della ...

Le due delegazioni chiudono anche il CONTRATTO di governo : Mancano solo gli ultimi dettagli, dicono entrambe le parti. Le limature tecniche saranno messe a punto domani pomeriggio a Roma, in una riunione a Montecitorio -

Tavolo M5S-Lega : sul CONTRATTO ancora non si chiude. E rispunta l’ipotesi di un premier politico : Sul contratto di governo «mancano i punti e le virgole ma non abbiamo ancora chiuso», dice a riunione conclusa il capogruppo della Lega al Senato Gian Marco Centinaio. Domani nuova riunione tecnica a Roma per ultimare il programma. Il leader M5S: «Si sta scrivendo la storia e ci vuole un po’ di tempo». Sul premier:?«Di nomi non abbiamo parlato. C’è un ottimo clima al Tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi» ...

M5s-Lega - il CONTRATTO di governo sarà una bufala : di Felice Lucia Da ingegnere sono abituato a seguire i numeri e la legge di Murphy: “Se qualcosa può andar male, andrà male”. Già i primi dati delle intenzioni di voto evidenziano che quest’accordo sta avvantaggiando Matteo Salvini, che ha avuto un incremento di consensi. In ultimo, non aiuta la notizia che Berlusconi è stato riabilitato e il Pd di Matteo Renzi è scomparso dalle cronache dei giornali. Ma all’orizzonte si ...

Governo M5S-Lega - tavolo sul CONTRATTO<br>Di Maio : "Stiamo scrivendo la storia" : 14.54 - Il contratto di Governo tra M5S e Lega potrebbe chiudersi in serata. Lo staff del M5s che ha seguito Luigi Di Maio al Pirellone per l'incontro con Salvini ha fatto sapere poco fa che "Stiamo procedendo benissimo, è iniziata una fase di discesa". Secondo Di Maio:"Si sta scrivendo la storia e ovviamente ci vuole un po' di tempo. Di nomi non abbiamo parlato, c'è un ottimo clima al tavolo, si stanno affrontando temi importantissimi. Per ...

