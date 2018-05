Continua Westworld 2 su Sky Atlantic | anticipazioni 14 e 21 maggio | cos’è la Ghost Nation?

optimaitalia

: Continua #Westworld 2 su Sky Atlantic, anticipazioni #14maggio #21maggio: cos'è la Ghost Nation?… - OptiMagazine : Continua #Westworld 2 su Sky Atlantic, anticipazioni #14maggio #21maggio: cos'è la Ghost Nation?… - SubOnDemand : Quanto mi piace questo mondo che continua ad allargarsi! ?? -

(Di lunedì 14 maggio 2018) Lunedì 14andrà in onda il terzo episodio di2 su Sky, trasmesso in versione doppiata in italiano. Nella notte, ci sarà invece il quarto episodio della stagione in versione originale sottotitolata (più precisamente alle 03:00, in contemporanea con gli USA).Si intitola "Virtù e fortuna" il terzo episodio di2 in onda stasera, la cui breve descrizione, fornita dal sito HBO, recita: "C’è della bellezza in chi siamo. Non dovremo provare a sopravvivere anche noi?" Dal confusionario promo, che potete guardare il fondo alla pagina, scopriamo che la rivolta iniziata da Doloresa dilagare. Gli host combattono e sparano contro i visitatori, ancora prigionieri del parco, mentre fanno capolino nuove figure: sono i nativi americani della. L'eroina interpretata da Evan Rachel Woodad essere il punto di riferimento di questa serie ...