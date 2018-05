Consegne la sera e nel weekend : Poste investe nell’ecommerce : (Foto: Poste italiane) Nei primi tre mesi dell’anno le Consegne di pacchi da parte di Poste Italiane sono aumentate del 50% rispetto allo stesso periodo del 2017. È un dato che indica la strada intrapresa dal gruppo all’interno del segmento dell’ecommerce. Per far fronte alle sfide lanciate dalla tecnologia, Poste Italiane ha avviato (già in fase di test dal mese di aprile) una strategia che, come la definisce l’azienda in una ...

