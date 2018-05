Confindustria | arrestato Antonello Montante | “Spiava le indagini dei magistrati”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 maggio 2018) Era considerato un paladino della legalità, il simbolo della riscossa degli imprenditori siciliani contro Cosa nostra. Ma dopo leiniziate tre anni fa per concorso esterno in associazione mafiosa, persono scattati gli arresti domiciliari. L’ex presidente di Sicindustria e attuale presidente della Camera di commercio di Caltanissetta è accusato dagli inquirenti di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione di esponenti delle forze dell’ordine. Secondo la Direzione distrettuale antimafia che coordina le, infatti,aveva messo in piedi una “rete illegale” per spiare l’inchiesta scattata contro di lui tre anni fa. Una rete di cui facevano parte anche tre agenti di polizia, finiti ai domiciliari insieme all’imprenditore e a una quinta persona. A un sesto indagato è stato notificato un provvedimento di ...