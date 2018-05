Concorso Inps | il Tar riammette un candidato | “Sbagliata una delle domande della prova

Pubblicato il nuovo maxi Concorso per l'assunzione di 967 funzionari Inps : seconda prova scritta con una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: scienza delle finanze; economia del lavoro; principi di economia; diritto civile; elementi di diritto penale;...

Inps - nuovo Concorso per 967 funzionari : Anche la seconda prova è costituita da quesiti multipli, riguardanti scienza delle finanze, economia del lavoro, diritto civile ed elementi di diritto penale. La data e il luogo delle prove e dell'...