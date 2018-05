Concorso educatore nido e psicologo : scadenza fino a giugno 2018 : Con scadenza fino al prossimo 10 giugno 2018 sono stati emanati tre concorsi pubblici, per l'assunzione di nuove educatrici asilo nido e psicologi. A seguire, le info e requisiti. Concorso educatori Il comune di Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia indice un bando pubblico, per la copertura di due posti di educatore nido a tempo indeterminato. Per poter partecipare alla selezione occorre possedere i seguenti requisiti: Diploma di ...

Concorso educatore nido d'infanzia e scienze umane : scadenza maggio 2018 Video : Nuovi aggiornamenti per quel che riguarda le opportunita' professionali a favore di laureati in scienze dell'educazione e altri titoli equipollenti. A re, le informazioni e il termine ultimo per l'invio delle domande. Selezione pubblica educatore nido L'Unione Tresinaro Secchia ha indetto una selezione pubblica, per l'assunzione e formazione di una graduatoria, nel ruolo professionale di educatori nido d'infanzia [Video] a tempo determinato, da ...

Concorso educatore asilo nido e assistente sociale : scadenza fino al 17/05/2018 Video : Ecco nuove informazioni che riguardano i concorsi per il ruolo di educatore di asilo nido [Video] e #assistente sociale: selezioni in scadenza fino al prossimo 17 maggio 2018. A re, le info e requisiti per accedere ai rispettivi bandi pubblici. Selezione educatore asilo nido Si informa che l'Azienda Insieme per il sociale, sito a Cusano Milanino Mi ha emanato una selezione pubblica mediante valutazione comparativa, per l'assunzione a tempo ...