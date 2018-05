Concerti alla Mole Vanvitelliana | torna lo Spilla Festival | si apre con LP

SConcerti : 'Bonucci è mancato tanto alla Juve. Pirlo? Come Totti' : ' Leonardo Bonucci è mancato tanto alla Juventus'. Parola di Mario Sconcerti a Rai Sport : 'Non ci sono dubbi, quest'anno il difensore è mancato ai bianconeri. Pirlo ? Andrea è al livello di Totti', il suo commento.

Musica. Continuano i Concerti di Primavera alla Sala Fellini di Faenza con "Il Tetraone" : ... 'Haydn' di Bolzano, Milano Classica, , partecipato a incisioni discografiche per importanti etichette , Decca, Tactus, Foné, Columbia, Dinamic, ed effettuato tournée in varie parti del mondo , ...

Concerti e spettacoli nei luoghi colpiti da terremoto : presentata la manifestazione 'Voci dalla Terra' : Il progetto 'Voci dalla Terra', sostenuto dal Mibact e dalla Regione Umbria è stato pensato come un omaggio alla Terra martoriata dal Sisma ma al contempo come un appello per il Pianeta. Un momento di ...

Jovanotti : il Lorenzo Live 2018 si concluderà alla grande a luglio con due Concerti a Milano : Jovanotti ha annunciato due nuovi concerti a Milano che chiuderanno nel migliore dei modi il suo tour 2018. Segnati in agenda queste due date e non prendere impegni: il 3 e 4 luglio al Mediolanum Forum si terrà la grande festa finale di Lorenzo Live 2018. [arc id=”38bf7724-0a96-11e8-9a25-a4badb20dab5″] Si tratta di un grande ritorno del palazzetto milanese, dopo il record raggiunto lo scorso febbraio con ben 12 concerti ...

Alla d'Annunzio una giornata alla scoperta del gospel - tra corsi e Concerti : Approfondimenti Ud'A gospel day all'università d'Annunzio 9 aprile 2018 Una giornata dedicata alla scoperta, all'approfondimento, alla sperimentazione e alla celebrazione del gospel all'università d'...

Annunciati nuovi Concerti di Liam Gallagher in Italia nel 2018 : biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Liam Gallagher in Italia nel 2018 sono stati appena Annunciati. Dopo le date Italiane già annunciate, l'artista sarà ancora nel nostro paese per altri due appuntamenti nei palasport, programmati nel mese di novembre. I prossimi appuntamenti con la musica dell'ex Oasis sono previsti per il 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano, mentre il 16 dello stesso mese sarà in concerto al PalaLottomatica di Roma. Le ...

Jack White - alla Third Man Records di Nashville il ritorno ai Concerti dopo quasi due anni - SETLIST / FOTO : Ai fortunati ammessi alla show è stato rigorosamente proibito l'utilizzo di cellulari per riprendere in audio o video parti degli spettacoli, ma i particolari - soprattutto su SETLIST.fm - non hanno ...

Aretha franklin sta male/ Annullati i prossimi Concerti : i medici impongono il riposo alla regina del soul : Aretha franklin sta male: la regina del soul costretta ad annullare gli impegni presi per motivi di salute. I medici le hanno imposto il riposo: pausa forzata per la 76enne.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 07:45:00 GMT)

Ufficiali i nuovi Concerti di Noel Gallagher in Italia nel 2018 : info biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Noel Gallagher in Italia nel 2018 sono Ufficiali. L'ex Oasis è pronto a tornare nel nostro Paese per tre date importanti con le quali andrà a promuovere il suo ultimo lavoro, presentato nell'ambito di Stranded on the Earth World Tour. Le date della nuova leg sono previste in tre location d'eccezione, a partire dal Teatro Antico di Taormina con la data del 19 giugno. L'artista britannico si sposterà quindi all'Etes Arena ...