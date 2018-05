Con la pistola davanti alla scuola | la reazione della mamma poliziotta è letale e la

Giovane ucciso Con un colpo di pistola alla gola : fermato il suocero : Svolta nell indagini sull’omicidio di Alberto Delfini, il cui cadavere è stato scoperto a Castel Madama, vicino Tivoli. I carabinieri hanno fermato il padre della compagna. Il movente legato forse a un debito di 60-80 euro

Viaggiava Con un portachiave pistola a due colpi carico : arrestato camionista : Sembrava un normale portachiavi, ma in realtà era una pistola a due colpi perfettamente funzionante. L'arma è stata trovata dalla polizia stradale a bordo del camion di un autotrasportatore bulgaro ...

Cane giustiziato Con la pistola? Macché : è stato investito : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Cane giustiziato con la pistola? ...

Napoli - 12enne al supermarket Con la pistola : voleva rubare bibite e merendine : A dodici anni con la pistola nella cintola dei pantaloni. Non succede a Ponticelli, nemmeno al Rione Traiano e neppure a Scampia. No. Ad andarsene in giro con un'arma , non un giocattolo, anche se è ...

La pistola-smartphone che si nasConde in tasca : Ci sono cose che non sembrano, a prima vista, quello che sono. È il caso di questa Cellphone Pistol, «la pistola-smartphone che si può nascondere in tasca come un cellulare». Presentata il 4 maggio all’assemblea annuale della potente lobby delle armi National Rifle Association (Nra) a Dallas. Il ritrovo che genera ogni anno polemiche e proteste di chi, a ragion veduta, vorrebbe vietare la vendita di armi, e tanto più le pistole come la ...

Londra violenta - un altro 17enne ucciso Con un colpo di pistola in strada : Un 17enne è stato ucciso con un colpo di pistola a sud di Londra. Gli agenti sono interventi dopo la telefonata che avvertiva di alcuni colpi di arma da fuoco nel quartiere di Southwark. Il ragazzo era a terra in strada ed è stato subito soccorso dallo staff medico dell’ambulanza, ma per lui non c’è stato nulla da fare. I familiari della vitti...

Rissa minori Con pistola - denunciati : ANSA, - PADOVA, 4 MAG - Cinque minorenni sono stati denunciati dalla Polizia di Padova per una violenta Rissa scoppiata in Prato nella Valle, in pieno centro della città, ieri sera, culminata con due ...

Salerno - anziana uccisa Con un colpo di pistola alla testa : fermato il marito : Salerno, anziana uccisa con un colpo di pistola alla testa: fermato il marito L’uomo è stato rintracciato a Lagonegro, dove la coppia si recava spesso in vacanza Continua a leggere

Salerno - anziana uccisa Con un colpo di pistola alla testa : fermato il marito : Il cadavere della 73enne Antonietta Ciancio , insegnante in pensione, è stato trovato in un'abitazione del centro di Sapri , nel Salernitano. Nell'ambito delle indagini i carabinieri hanno ...

Limbadi - perquisizione nell’azienda Mancuso : trovata una pistola Con 200 munizioni. E pure una katana : Una pistola con tanto di munizioni. Ma anche una katana in stile samurai. Dopo il marito, tocca alla moglie e al genero finire nei guai per detenzione illegale di armi. A Limbadi, dove lo scorso 9 aprile un’autobomba ha ucciso il rappresentante di medicinali Matteo Vinci e ferito suo padre Francesco, i carabinieri hanno arrestato Rosaria Mancuso e hanno denunciato a piede libero suo genero Vito Barbara. Quest’ultimo è sposato con Lucia Di ...

Sardegna - quando si dice sangue freddo : ecco come reagisce il negoziante durante la rapina Con pistola alla tempia : Non ha esitato a puntare la pistola alla tempia del titolare del negozio per obbligarlo a consegnare l’incasso, ma il titolare ha reagito mettendolo in fuga. Gli agenti del Commissariato sono riusciti a individuare l’autore della tentata rapina del 22 aprile scorso in via Fiume a Quartu, ai danni di un negozio gestito da un cittadino cinese. Un 36enne, residente a Cardedu, in Ogliastra, ma che vive e lavora a Roma come operatore ...

Arriva Ideal Conceal - lo smartphone pistola Video : La Nra National Rifle Association, lobby statunitense delle #armi, sta in questi giorni pubblicizzando un nuovo modello di pistola, chiamata Ideal Conceal. Le caratteristiche dell'arma si deducono infatti gia' dal suo nome che tradotto in italiano suona più o meno come occultamento Ideale. La nuova pistola infatti è un modello pieghevole e tascabile del tutto simile ad uno #smartphone che può essere tranquillamente infilata nelle tasche di un ...

Arriva Ideal Conceal - lo smartphone pistola : La Nra (National Rifle Association), lobby statunitense delle armi, sta in questi giorni pubblicizzando un nuovo modello di pistola, chiamata "Ideal Conceal". Le caratteristiche dell'arma si deducono infatti già dal suo nome che tradotto in italiano suona più o meno come "occultamento Ideale"....Continua a leggere

Pontedera - studente punta pistola giocattolo Contro prof : è indagato - : L'episodio, raccontato dal quotidiano La Nazione , si sarebbe verificato a gennaio nel Pisano. Protagonista un 17enne che dopo un rimprovero ha minacciato il docente con un'arma finta. Il ragazzo è ...