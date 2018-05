Commerci con l' Iran | quanto peserebbero sull' Italia le sanzioni di Trump?

Laptop con CPU Intel a 10 nanometri Commercializzato in Cina : qualcosa si muove? Video : Ormai da diversi anni le principali aziende produttrici di CPU, Intel in primis, ma anche AMD e TSMC nota per produrre i potentissimi processori degli iPhone Apple [Video] cercano di ridurre le dimensioni del processo costruttivo dei loro chip. Attualmente lo standard più usato è quello dei 14 nanometri, ma gia' sono state testate CPU a 10 nanometri o meno: per esempio Samsung ha annunciato di aver completato i test produttivi di alcuni ...

Laptop con CPU Intel a 10 nanometri Commercializzato in Cina : qualcosa si muove? : Ormai da diversi anni le principali aziende produttrici di CPU, Intel in primis, ma anche AMD e TSMC (nota per produrre i potentissimi processori degli iPhone Apple) cercano di ridurre le dimensioni del processo costruttivo dei loro chip. Attualmente lo standard più usato è quello dei 14 nanometri, ma già sono state testate CPU a 10 nanometri o meno: per esempio Samsung ha annunciato di aver completato i test produttivi di alcuni processori ad 8 ...

Moto Energica a Milano - secondo accordo Commerciale italiano : Sbarca a Milano Energica Motor Company S.p.A. La casa costruttrice di Moto elettriche ad elevate prestazioni ha siglato un accordo con HP Motorrad per la vendita e il noleggio delle Moto presenti ...

Venezia : Camera Commercio - 11 nuove start up nate con procedura on line : Venezia, 11 mag. (AdnKronos) – Da settembre 2017 a oggi 11 start up innovative si sono costituite in forma di srl in Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare usando l’apposita procedura telematica che ha l’obiettivo di semplificare e agevolare i giovani che vogliono fare impresa.Grazie a questa procedura gli aspiranti imprenditori possono rivolgersi all’Ufficio Assistenza qualificata (AQI) della CCIAA Delta ...

Roma - rivolta Commercianti contro Raggi : negozi “chiusi per lutto”/ “Degrado città - no risposte in 22 mesi” : Roma, rivolta esercenti e commercianti contro Virginia Raggi: negozi "chiusi per lutto", tutti in piazza contro il Comune "no risposte in 22 mesi, servono nuove regole per il decoro"(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:50:00 GMT)

Palermo : Ferrandelli - tram? ok proposta ConfCommercio su verifica impatto per città : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "La realizzazione di nuove linee del Tram sarebbe un’avventura rischiosissima per la città, non solo in termini di viabilità per via dei cantieri e dei disagi apportati alla popolazione, ma anche per la gestione economica stessa dell’infrastruttura. Ben venga dunque la

Per Bostic - Fed - guerra Commerciale rischio per economia Usa : Secondo Raphael Bostic, president della Federal Reserve , Fed, di Atlanta, l'incertezza riguardo le politiche commerciali del presidente Donald Trump è il "rischio più ovvio" per l'economia Usa e sta mettendo un freno agli investimenti da parte delle aziende. Parlando mercoledì presso il Jacksonville World Affairs Council, Bostic ha notato come "il crescente ottimismo di inizio ...

Asse Commerciale Cina-Uk - Tencent si allea con Londra in nome della cultura : Tencent gestisce una vasta serie di attività su Internet, che include Tencent Video, un servizio in streaming simile a Netflix, e WeChat , una piattaforma tra social network e chat di messaggistica ...

Palermo : ConfCommercio - tram? Da solo non basta - valutare impatto su città : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Riteniamo che il tram sia una delle indispensabili infrastrutture che possono migliorare la mobilità a Palermo anche nella direzione di una città sostenibile oltre che funzionale. La realizzazione delle prime linee e anche i cantieri della chiusura dell’anello, però, h

Venezia : ConfCommercio - bene stop ad aperture take away deciso da Comune : Venezia, 9 mag. (AdnKronos) - Lo stop di tre anni a nuove aperture di take away deciso dalla Giunta comunale di Venezia trova d’accordo i presidenti di Confcommercio Veneto Massimo Zanon, e di Confturismo Veneto Marco Michielli. "Era auspicabile che avvenisse una presa di coscienza e ne conseguisse