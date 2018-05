Come funziona il bonus per le tende da sole

Duplex - Come funziona l’assistente di Google che prenota le ferie Video : Duplex, l’assistente virtuale del sistema Android di Google [Video] montato sugli smartphone è una evoluzione dell’Intelligenza artificiale. Presentato questa settimana al I/O 2018, Duplex si basa su una serie di ricerche condotte da anni che mirano a rendere l’assistente più vicino possibile all’essere umano, sia come intonazione di voce che cadenza. Può fissare un appuntamento, parla in maniera organica, e anche sottovoce. È capace di emettere ...

Volley femminile - Nations League 2018 : tutto il regolamento - Come funziona il nuovo torneo? Tra formula e partecipanti : La Nations League 2018 di Volley femminile è la nuova competizione internazionale che sostituisce il Grand Prix. Il torneo è stato totalmente rivoluzionato nel suo format di svolgimento e il regolamento è molto differente rispetto a quello cui eravamo abituati. SQUADRE partecipanti: Partecipano ben 16 squadre, sostanzialmente le più forti al Mondo. In ordine alfabetico: Argentina, Belgio, Brasile, Cina, Corea del Sud, Germania, Giappone, ...

Kodi : Come funziona e tutte le informazioni che cercate : Si sente sempre più spesso parlare di Kodi, in questo articolo cercheremo di spiegarvi tutto sulla nota e famigerata applicazione multi-piattaforma, tanto amata da pirati e non. Così che anche voi possiate avere un’idea chiara delle potenzialità di questo ottimo software. Ecco un rapido indice del nostro approfondimento: Cosa è Kodi e come funziona? Cosa può fare Kodi? come si installa Kodi? Quali sono i migliori dispositivi per usare ...

Che cosa è e Come funziona lo 'scudo legale' che Casaleggio offre ai grillini : Si tratta dunque di casistiche tipicamente legate all'attività politica, quali la denuncia-querela per diffamazione, l'esposto, l'impugnazione al Tar, la costituzione di parte civile e la consulenza ...

Cosa stabilisce e Come funziona la legge Severino : Che cos'è e Cosa dice il testo della legge Severino che aveva portato alla incanidabilità di Silvio Berlusconi, riabilitato l'11 maggio dal tribunale del riesame di Milani. Dalla sua introduzione nell'ordinamento giuridico italiano, la legge Severino ha regolamentato alcune aree della politica italiana e della Pubblica Amministrazione. La norma, scrive il sito Politicanti, rifà alla legge numero ...

Dieta della mano : ecco Come funziona : Per chi vuole seguire una Dieta bilanciata esiste un sistema molto facile, adatto soprattutto a chi odia stare a pesare con la bilancia gli alimenti

M5S - il contratto di governo si vota online. Ecco Come funziona Rousseau : Gli iscritti diranno "sì o no" all'intesa. In alternativa daranno il loro assenso a quattro punti del programma dell'esecutivo. Ma resta il nodo affluenza, privacy e sicurezza. Casaleggio: "Sarà una ...

Amazon Consegna Oggi a Milano : Come funziona - requisiti e info cap : I cittadini di Milano saranno i primi a poter usufruire del servizio Consegna Oggi studiato da Amazon per i clienti che hanno sottoscritto l'abbonamento Prime. La novità è stata presentata Oggi ed è già disponibile all'interno della piattaforma di e-commerce più famosa al mondo. Il colosso di Seattle, dunque, continua ad alzare la propria asticella. Gli avversari - quei pochi rimasti - sono costretti di nuovo a rincorrere l'azienda di Jeff ...

Instagram Emoji Slider Cosa E’ E Come Funziona : Instagram Emoji Slider: cos’è e Come Funziona la novità per le Instagram Stories. Instagram introduce nelle stories l’adesivo Emoji Slider per i sondaggi: ecco Come usarlo e Come Funziona. Instagram si aggiorna con lo Slider Emoji da inserire nelle storie Instagram lancia la nuova funzione Emoji Slider per rispondere ai sondaggi nelle Storie Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato […]

Dieta turbo - dimagrisci 5 chili in 10 giorni. Come funziona : Anche chi vuole praticare sport deve rispettare alcune regole. Per la nutrizionista l'orario migliore in cui bruciare grassi in palestra è prima delle 14 . Dal punto di vista metabolico infatti il ...

Addio ai biglietti dei concerti cartacei - arriva il riconoscimento facciale : Come funziona : I biglietti dei concerti cartacei verranno presto sostituiti dal riconoscimento facciale. Ai fan, all'ingresso degli eventi, non verrà più chiesto di mostrare i biglietti dei concerti acquistati bensì verrà chiesto di mostrare il volto. A quel punto, una speciale tecnologia sarà in grado di riconoscere i tratti somatici della persona all'ingresso per individuare il suo acquisto ed, eventualmente, dare il via libera al passaggio oppure ...

Pensioni - Come funziona la previdenza complementare. E perché è ormai necessaria : di Bruno Laudi* In un precedente intervento su questo blog abbiamo parlato del recupero del Trattamento di fine rapporto per quei lavoratori che hanno scelto di versare la propria quota di Tfr al Fondo di tesoreria gestito dall’Inps. Il nostro sistema però contempla, ormai da oltre un decennio, anche l’accantonamento delle quote di Tfr nei fondi di previdenza complementare, oltre quello obbligatorio di competenza dell’Inps. La previdenza ...

Come funziona il governo di servizio che Mattarella sta preparando : "Un buon arbitro spera sempre di non essere notato e può non essere notato solo se i giocatori sono corretti". Sergio Mattarella riceve Milan e Juventus alla vigilia della finale di Coppa Italia e con una frase fa capire il suo umore di queste ore. E fa capire anche molto delle sue scelte degli ultimi giorni. Se le forze in campo fossero corrette e non indulgessero in tattiche di "simulazione", la partita non ...