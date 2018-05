Codacons chiede la chiusura | il GF è diventata una discarica televisiva

Blastingnews

(Di lunedì 14 maggio 2018) Come sappiamo la scorsa settimana è entrato nella casa del Grande Fratello 2018 quello che tutti conosciamo come Ken umano. Il programma, in onda ogni martedì sera su Canale 5 poco dopo le 21.00, è condotto da Barbara D'Urso. La padrona di casa quest'anno era contentissima di tornare al timone di questo reality show, tra i più seguiti dal pubblico italiano. E' ancora molto seguito, ma quest'anno si è visto, sin dall'inizio, che il comportamento dei concorrenti non è consono a quello che deve essere un gioco, che sicuramente mette in discussione le persone con se stessi e con gli altri, ma che deve mantenere un certo tipo di rispetto e divulgare il buon esempio. Ma questo non è accaduto, anzi, è stato al contrario divulgato il cattivo esempio, come quello che è successo tra Baye Dame e gli altri ragazzi, con i loro atti di bullismo nei confronti di Aida Nizar (uscita anche lei dalla ...