Cliff Bleszinski annuncia la chiusura di Boss Key Productions

Radical Heights : Cliff Bleszinski vorrebbe portare il suo gioco su Xbox One : Radical Heights è il nuovo progetto di Cliff Bleszinski (e del suo studio Boss Key Production) che, dopo il deludente LawBreakers, ritorna con questo titolo fortemente ispirato ai più recenti sparatutto multiplayer battle royale.Questo nuovo gioco, però, sembra già avere qualche problema, nel giro di due settimane ha perso l'82% dell'utenza, un dato piuttosto allarmante che dovrebbe far preoccupare Boss Key Production.Radical Heights per ora è ...

Cliff Bleszinski : Un ex-sviluppatore di Boss Key risponde alle sue accuse : Gli ex sviluppatori Boss Key rispondono alle accuse da parte di Cliff Bleszinski, riporta VG247.Qualche giorno fa infatti, il fondatore dello studio Cliff Bleszinski aveva accusato via Twitter Epic Games di "rubare" sviluppatori dal suo team, assumendoli a loro volta.Epic non ha commentato le dichiarazioni mentre i diretti interessanti, gli sviluppatori, lo hanno fatto.Read more…

Cliff Bleszinski si scaglia contro Epic : lo studio starebbe cercando di assumere membri dello staff di Radical Heights : Il recente annuncio di Radical Heights, il nuovo sparatutto di Boss Key Production, potrebbe non essere andato molto a genio allo sviluppatore del celebre Fortnite, Epic Games, a giudicare dai tweet di Cliff Bleszinski. Il director del deludente LawBreakers, ma anche papà dell'amato Gears of War, ha pubblicamente accusato ieri la sua ex azienda di "rubare" il suo staff, come segnala PlayStation LifeStyle.Bleszinski ha poi detto in un successivo ...