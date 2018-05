Ci sono nuove proteste nella Striscia di Gaza | sono stati uccisi almeno cinque palestinesi

Gli sviluppatori possono testare con gli utenti le Actions di Google Assistant - che si aprono a tante nuove possibilità : Sono in arrivo delle interessanti novità riguardanti le Actions di Google Assistant: da una parte gli sviluppatori le potranno finalmente testare con gli utenti e dall'altra sono in arrivo tante nuove possibilità, come l'integrazione con le routine personalizzate, con le schermate personalizzate dei nuovi smart display, il supporto alle sottoscrizioni digitali e non solo L'articolo Gli sviluppatori possono testare con gli utenti le Actions di ...

BTS : sono uscite le nuove foto promozionali dell’album “Love Yourself : Tear” : Dai un'occhiata The post BTS: sono uscite le nuove foto promozionali dell’album “Love Yourself: Tear” appeared first on News Mtv Italia.

Vodafone Special 10GB - 20GB e 30 GB sono tutte nuove e pronte per gli ex-clienti : ex-clienti Vodafone? Per voi, tutti voi, ci sono Vodafone Special 10GB, Vodafone Special 20GB e Vodafone Special 30GB con tanto traffico dati internet e costi a partire da 7 euro! L'articolo Vodafone Special 10GB, 20GB e 30 GB sono tutte nuove e pronte per gli ex-clienti proviene da TuttoAndroid.

Governo - lunedì nuove consultazioni. Mattarella : "Ditemi se ci sono altre maggioranze" : Il pesidente della Repubblica pressa i partiti. "Tramontata anche la possibile intesa M5s-Pd" Direzione Pd, si va verso la conta. Scintille Calenda-Fassino Mattarella prepara l'ultima carta. Governo ...

Governo - Mattarella ai partiti : “Ditemi se ci sono altre maggioranze - nuove consultazioni lunedì” : nuove consultazioni lunedì prossimo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per verificare se i partiti propongano altre prospettive di maggioranza di Governo. A distanza di due mesi, si rende noto oggi al Quirinale, le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di Governo. Nei giorni scorsi è tramontata anche la possibilità di un’intesa tra il Movimento 5 Stelle e il Partito ...

CRISI DI GOVERNO/ Nuove elezioni non possono sostituire il realismo - che manca - : mancanza di realismo, conti fatti senza le maggioranze politiche, miraggio di Nuove elezioni: ecco perché siamo in un vicolo cieco.

CRISI DI GOVERNO/ Nuove elezioni non possono sostituire il realismo (che manca) : Mancanza di realismo, conti fatti senza le maggioranze che dovrebbero sostenere il GOVERNO in parlamento, miraggio del voto: ecco perché siamo in un vicolo cieco. LORENZA VIOLINI(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 06:01:00 GMT)CASELLATI E FICO/ Punti di forza e insidie di un accordo (poco) bipartisanSCENARIO/ Legge elettorale, premier e GOVERNO: le condizioni del Colle

Netflix svela la data d'uscita di Tredici 2 con un video-annuncio : le polaroid sono le nuove cassette? : La seconda stagione della serie, nota anche col titolo originale di 13 Reasons Why, sarà disponibile sul catalogo del servizio di streaming in tutti i paesi in cui è attivo, Italia compresa, a ...

Netflix svela la data d’uscita di Tredici 2 con un video-annuncio : le polaroid sono le nuove cassette? : Tredici 2 è in arrivo su Netflix, ma a giudicare dal video-annuncio della data d'uscita ai protagonisti non serviranno lettori di cassette stavolta. La seconda stagione della serie, nota anche col titolo originale di 13 Reasons Why, sarà disponibile sul catalogo del servizio di streaming in tutti i paesi in cui è attivo, Italia compresa, a partire da venerdì 18 maggio. La data è stata annunciata con un video teaser, che trovate in calce ...

Dal 25 maggio entrano in vigore le nuove norme sulla privacy - le imprese sono preparate? : ...dei dati" Nel caso del settore sanitario ad esempio a tutela del singolo e a garanzia dei dati personali sul suo stato di salute il legislatore ha prescritto alle realtà aziendali operanti nel mondo ...

Ci sono nuove proteste di massa fra Gaza e Israele : Come ogni venerdì da un mese a questa parte, per protesta contro l'occupazione israeliana: secondo fonti palestinesi ci sono due morti e 40 feriti The post Ci sono nuove proteste di massa fra Gaza e Israele appeared first on Il Post.

Facebook - le nuove regole per gli under 15/ Controlli in aumento ma vi sono tre falle nel sistema : Facebook, le nuove regole per gli under 15: Controlli in aumento ma vi sono tre falle nel sistema. sono state stabilite le nuove regole per tutelare sui social network i giovani, ma…(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy : ecco quali sono le nuove tutele per tutti : Facebook si adegua alle nuove leggi sulla privacy e offre nuove tutele per tutti, indipendentemente dal luogo di residenza: “Nelle ultime settimane abbiamo annunciato diverse misure per dare alle persone un maggiore controllo sulla loro privacy e spiegare come usiamo i dati. Oggi annunciamo una nuova esperienza legata alla privacy per tutti su Facebook, come parte del regolamento generale sulla protezione dei dati della UE (Gdpr), inclusi ...

