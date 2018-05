Choc nel Napoletano | marito violento accoltella la moglie e si dà alla fuga

TERZIGNO - 13ENNE ABUSATA NEL PARZO NAZIONALE DEL VESUVIO/ Ultime notizie : arrestato 33enne - città sotto Choc : TERZIGNO, abusi sessuali su 13ENNE: arrestato un uomo di 33 anni sorpreso dai carabinieri a fare sesso con la minore in un bosco. La sua posizione al vaglio degli inquirenti.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:29:00 GMT)

Choc a Napoli - agguato nella notte a piazza Trieste e Trento : 18enne ferito a colpi di arma da fuoco : Sparatoria nella notte nel cuore di Napoli. Un giovane di 18 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco in piazza Trieste e Trento, a due passi dal Plebiscito simbolo di Napoli....

Uccide la ex moglie e poi si spara e muore : entrambi 75enni - Choc nel Torinese : Tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Un uomo Enzo Giorio, 75 anni, ha ucciso la ex moglie, Maria Clara Cornelli, sua coetanea, a colpi di pistola e poi, ...

“Abbiamo sentito gli spari - poi…”. Choc vicino Torino. Nel pieno pomeriggio quattro colpi di pistola sono stati esplosi in un parcheggio. I carabinieri sono intervenuti subito - ma era troppo tardi. Cosa è successo : Ancora follia, ancora sangue. Il tutto è avvenuto a Rivoli, poco dopo le 17, in un parcheggio di via Alpignano, vicino a corso Susa. Due persone, un signore e una signora (lui era rimasto vedono nel luglio del 2017 e lei era divorziata da una ventina di anni), che si erano sposati a novembre e separati due mesi più tardi, si sono incontrati per chiarire delle questioni. Enzio Giorio, un pensionato 75enne ha ammazzato la moglie Maria ...

Uccide la ex moglie e poi si spara : entrambi 75enni - Choc nel Torinese : Tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Un uomo Enzo Giorio, 75 anni, ha ucciso la ex moglie, Maria Clara Cornelli, sua coetanea, a colpi di pistola e poi, ...

Uccide la ex moglie e poi si spara Entrambi 75enni Choc nel Torinese : Tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Un uomo Enzo Giorio, 75 anni, ha ucciso la ex moglie, Maria Clara Cornelli, sua coetanea, a colpi di pistola e poi, ...

Uccide la ex moglie - poi si spara : entrambi 75enni - Choc nel Torinese : Tragedia a Rivoli, comune alle porte di Torino, in un parcheggio di via Alpignano. Un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi, con la stessa arma, ha tentato il suicidio. Le condizioni...

Choc in Campania : ritrovato un cadavere nell'auto bruciata : Ritrovamento Choc, poco fa, a Cautano, in provincia di Benevento. I vigili del fuoco hanno rinvenuto un cadavere all'interno di un'auto bruciata. La vettura è intestata a un operaio...

Choc in Campania : nell'auto bruciata ritrovato un cadavere : Ritrovamento Choc, poco fa, a Cautano, in provincia di Benevento. I vigili del fuoco hanno rinvenuto un cadavere all'interno di un'auto bruciata. La vettura è intestata a un operaio...

Choc nel Napoletano : uccide la madre e si barrica in casa - catturato vivo dopo otto ore : Il cadavere di Teresa è ancora lì sul balcone. Da otto ore il corpo giace in una pozza di sangue che solo la pioggia sta lavando via lentamente. Con lei a poca distanza c?è...

Choc nel Napoletano Uccide la madre e si barrica in casa Trattativa con i carabinieri : di Cristina Liguori È uno psicotico grave, in cura da più di 10 anni, Pasquale De Falco, l'uomo di 37 anni che stamattina intorno alle 10:30, a Qualiano, in provincia di Napoli, ha sparato con il ...

“Mamma non risponde”. Tragedia nelle Marche. I fratellini escono di casa e citofonano alla vicina. Quando entrano nell’appartamento di Jennifer è Choc puro : Una vera Tragedia, quella consumata al River Village di Porto Recanati. La notizia ha lasciato senza parole la cittadina della provincia di Macerata, nelle Marche. A chiamare i soccorritori è stato una vicina di casa che ha sentito i lamenti dei bambini, che si erano presentati davanti alla porta di casa. ”La mamma non risponde, ieri sera si è sentita male e ora non parla”, avrebbe detto la figlia maggiore alla vicina di casa, ...

Choc nel Napoletano : uccide la madre - si barrica in casa e minaccia di sparare ai carabinieri : Choc in via Campana, nell'hinterland flegreo. Un uomo di 37 anni, Pasquale De Falco, disabile psichico, ha ucciso la madre e s'è barricato in casa minacciando di esplodere colpi di...

Choc nel Napoletano : uccide la madre - si barrica in casa e apre il fuoco sui carabinieri : Choc in via Campana, nell'hinterland flegreo. Un uomo di 37 anni, Pasquale De Falco, disabile psichico, ha ucciso la madre e s'è barricato in casa esplodendo colpi di fucile anche...