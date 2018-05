Chiellini festeggia e punge il Napoli Noi a festeggiare | loro a casa tristi

ilgiornale

(Di lunedì 14 maggio 2018) Lo ricordiamo tutti quel commento di Insigne a fine di Juventus-, vinta dai partenopei con il gol allo scadere di Koulibaly in cui ammetteva che la partita per i bianconeri "era come una finale?". E che "tanto sono abituati a perderle". Oradopo la vittoria dello scudetto risponde a tono alla provocazioneLa stoccata di"Abbiamo trovato le energie da dentro, bisogna ringraziare i nostri avversari. A parte quello che hanno fatto in campo è dall'inizio dell'anno che prima c'è la Var, poi l'arbitro, poi i fuochi d'artificio, poi il bel gioco. Non hanno mai smesso di darci nuova linfa", ha detto Giorgiocommentando lo scudetto conquistato dalla Juventus dopo il pareggio con la Roma."Alla Juve non devi toccare l'orgoglio, ora noimo e gli altri sono, avremmo meritato più rispetto e adesso ce la godiamo noi - ha aggiunto ai microfoni di Sky ...