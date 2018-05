Chiara Ferragni e Fedez | Cannes mon amour

Cannes 2018 : il trucco romantico di Chiara Ferragni secondo il suo make-up artist : Accompagnata dal suo principe, Fedez il rapper, Chiara Ferragni ha calcato il red carpet di Cannes 2018 in versione Aurora nella favola La Bella Addormentata, come se fosse la nostra royalty made in Italy. Alla prima uscita pubblica da star, dopo la nascita di Leo, sembra che la coppia stesse facendo le prove generali per l’attesissimo giorno del «Sì». In abito rosa, con tanto di strascico regale, che non doveva essere oscurato da nulla, né ...

Fedez e Chiara Ferragni al Festival del Cinema di Cannes : il primo red carpet da genitori (foto) : Fedez e Chiara Ferragni al Festival del Cinema di Cannes: la coppia tornata da poco da Los Angeles dove ha vissuto per gli ultimi mesi ha partecipato domenica 13 maggio al Festival francese. A due mesi dalla nascita del piccolo Leone, nel giorno della festa della mamma, Fedez e Chiara Ferragni hanno sfilato sul red carpet del Festival di Cannes, alla loro prima apparizione ufficiale da neo genitori. Fedez e Chiara Ferragni al Festival del ...

Fedez e Chiara Ferragni - ecco la loro nuova casa a Milano : Sempre in giro per il mondo, Chiara Ferragni e Fedez sono partiti alla volta di Cannes , non prima di avere festeggiato la prima festa della mamma di Chiara, , dove li aspetta il Festival del cinema, ...

Chiara Ferragni e Fedez non si sposano più? Problemi con le nozze : Chiara Ferragni: un anno dopo la proposta di Fedez, ritardo con i preparativi Chiara Ferragni e Fedez sono tornati da pochissimi giorni in Italia, dopo aver trascorso qualche mese in America, più precisamente a Los Angeles, città in cui è nato il loro piccolo Leone. Poco più di un anno fa Fedez aveva proposto alla […] L'articolo Chiara Ferragni e Fedez non si sposano più? Problemi con le nozze proviene da Gossip e Tv.

Chiara Ferragni e Fedez cambiano casa. Ecco l'attico di lusso a Milano : Chiara Ferragni e Fedez tornano in Italia per la prima volta dopo la nascita del figlio Leone. I due fidanzati in queste ore hanno festeggiato il 31esimo compleanno della neomamma e tra le varie ...

Fedez e Chiara Ferragni in Italia - la coppia costretta ad alloggiare in hotel con Leone : Il rientro di Fedez e Chiara Ferragni in Italia dopo mesi in America: la coppia ha vissuto a Los Angeles nell'ultimo periodo, in vista della gravidanza e del parto della blogger di moda. Nelle ultime ore, Fedez e Chiara sono tornati in Italia, per la prima volta con il piccolo Leone al seguito: si è trattato del suo primo viaggio intercontinentale! Ma nonostante siano tornati in patria, Fedez e Chiara Ferragni non possono ancora vivere nella ...

Chiara Ferragni - mamma torna a lavoro : Elegantissima, sorridente e circondata da collaboratori. Chiara Ferragni, 30 anni, di nuovo a Milano da poco più di 24 ore, è tornata a lavoro. Ad attenderla un nuovo modernissimo ufficio. Tavoli da lavoro in condivisione, piante, specchi e tantissime cover con il suo volto appese alle pareti. Da qui, la neo mamma di Leone, un mese, guiderà il suo «impero». Dallo scorso dicembre, la fashion influencer più potente del mondo secondo Forbes, ha ...

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati in Italia : Fedez il piccolo Leone e Chiara Ferragni sono tornati in Italia. sono arrivati con tantissimi bagagli dagli Usa insieme alla cagnolina Matilda e a tutto lo staff della blogger, oltre alla nonna Marina. Arrivano nell’hotel lombardo dove c’è pronta la suite di famiglia: palloncini, peluche, regali e torta di benvenuto. La famiglia Fedez-Ferragni rientra a Milano e ogni fase del viaggio viene seguito attentamente dai follower: la ...

