Chi e quanto risparmierebbe con la flat tax

Tasse in scadenza : Imu - Tari - Tasi - Chi deve pagarle e quanto? : Il termine per pagare le Tasse legate gli immobili scadrà a breve e per la precisione il 16 maggio 2018. Entro questa data chi deve pagare la Tasi e la Tari dovrà versare la prima rata, mentre per quel che riguarda l’Imu la scadenza sarà il mese prossimo. Non tutti sono tenuti a pagare, ma quest’anno l’Imu sarà dovuta anche a chi ha dato la propria casa in comodato d’uso gratuito ai parenti. La Tasi non si paga per l’abitazione principale ...

Giro d’Italia 2018 - quanto manca Vincenzo Nibali! Italia - si risChia l’oblio : mancano i corridori da corse a tappe : Il Giro d’Italia 2018, salvo colpi di scena che, francamente, appaiono improbabili, non potrà essere vinto da un corridore nostrano. Con tutto il rispetto per Domenico Pozzovivo, risulta difficile immaginare il lucano in maglia rosa a Roma. Va detto che il capitano della Bahrein Merida merita solo applausi: a 35 anni è di gran lunga il miglior Italiano, l’unico che può sperare di giocarsi un posto sul podio. Non sarà facile mantenere ...

NBA - quanto lavoro per Masai Ujiri : dieci candidati per la panChina dei Toronto Raptors : Per quanto possa sembrare strano, nella sua carriera a capo delle dirigenze di Denver e Toronto il General Manager Masai Ujiri non ha mai scelto un capo-allenatore per le sue squadre. Ai Nuggets, ...

"Storie sul legame padre-figlio? Vorrei vedere videogioChi che parlino di mamme toste quanto Kratos" : God of War è uno dei videogiochi di maggior successo del 2018 e forse di quest'intera generazione, e uno degli aspetti più apprezzati dal gioco è sicuramente il particolare rapporto che lega i due protagonisti, Kratos e Atreus, padre e figlio.La funzione genitoriale è sempre più presente nei videogiochi in questi anni, un fenomeno che a detta di Rhianna Pratchett, sceneggiatrice degli ultimi capitoli della serie Tomb Raider, è da attribuirsi al ...

“Sanremo bis? Ecco quanto voglio”. Claudio Baglioni nella bufera. È la pretesa del cantautore per tornare alla conduzione del Festival. Una riChiesta che i fan non hanno per niente gradito : polemica scontata : Un successo che ha convinto tutti, a partire dai vertici Rai passando per gli artisti in gara fino ad arrivare al pubblico, al quale come da tradizione spetta il giudizio più importante. Il Festival di Sanremo 2018 è stata una delle edizioni più apprezzate nella storia della kermesse, riuscendo nell’impresa di far registrare uno share da record e di alternare alla perfezione risate, momenti toccanti e musica. Un trionfo tale da spingere ...

Detrazioni Irpef per ristrutturazioni edilizie : Chi - come - quanto : Con la primavera arriva il tempo giusto per le ristrutturazioni delle abitazioni. Ai privati è dedicata tutta una serie di Detrazioni dal bonus verde a quello per il miglioramento della classe ...

La stretta di mano dice Chi siamo. Anche quanto a lungo vivremo : Per capire se lui è l’uomo giusto, studiate la sua stretta di mano. Come una specie di oracolo, il modo in cui una persona incontra e stringe la mano di uno sconosciuto è in grado di rivelare molte cose e – in un certo senso – addirittura di prevedere il futuro. E’ quanto sostengono i ricercatori della Mailman School of Public Health e Columbia Aging Center della Columbia University, secondo cui la stretta ...

Avete presente l’ormai famosa penna da cui Aida Nizar non si separa mai al Grande Fratello? Vale davvero un mucChio di soldi : ecco quanto costa : Di giorno e di notte. In confessionale e in giardino, mentre prende il sole, e probabilmente anche in bagno. Al Grande Fratello Aida Nizar non si è subito distinta per il carattere esuberante e la gioia di vivere, ma anche per la penna da cui non si separa mai. Sempre in mano, sempre la stessa. Ed è giallo: perché? Una domanda, questa, che ha subito solleticato la curiosità dei telespettatori del reality targato Barbara D’Urso. Da ...

"Mi vergogno di quanto ho fatto - Chiedo scusa ai giornalisti". Roberto Spada si pente per la testata a Piervincenzi : "Mi vergogno di quello che è successo. chiedo scusa a tutti i giornalisti, ma di quei momenti non ricordo più nulla, ho visto tutto nero", parola di Roberto Spada.Questo è quanto ha affermato il componente della famosa famiglia di Ostia, sentito nell'ambito del processo che lo vede imputato, assieme al guardaspalle Ruben Alvez del Puerto, di violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso per l'aggressione ...

Pomeriggio 5/ Il web Chiede a Barbara d’Urso di commentare quanto successo al GF15 : Dopo un giorno di riposo per la festa della Liberazione oggi, giovedì 26 aprile, alle 17.10 su Canale 5 si rinnova l'appuntamento con Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 12:30:00 GMT)

Kate Middleton in ospedale : è iniziato il travaglio. La duchessa è stata ricoverata al reparto maternità e - a quanto pare - darà alla luce il terzogenito nel giro di poChissimo. Le indiscrezioni : Ci siamo: il terzo royal baby sta per nascere. Ormai è davvero vicino. Kate Middleton lunedì mattina presto è stata ricoverata in ospedale, al St. Mary’s Hospital di Londra, ed è alle prime fasi del travaglio. L’ha accompagnata il marito William. A dare la notizia del ricovero di Kate nel reparto maternità l’account ufficiale di Kensigton Palace. Il terzo royal baby, il sesso del quale è ancora sconosciuto – anche per i genitori, almeno così ...

Windows 10 Mobile - quanto mi manChi! : Purtroppo l’intero progetto che stava dietro a Windows 10 Mobile non esiste più con Microsoft che ha deciso di dismetterlo a tutti gli effetti e non solo sotto il profilo software senza più aggiornamenti importanti, ma anche e soprattutto sotto quello hardware. Tuttavia, nonostante l’abbandono di questo OS, la casa di Redmond non è certamente uscita dal settore smartphone, essendo il più redditizio e importante al mondo, ed ha ...