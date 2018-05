Chanel Totti ha già 11 anni ed è identica a mamma Ilary Blasi

dilei

(Di lunedì 14 maggio 2018)ha già 11, è la “cocca” di papà Francesco, ma soprattutto è. Il tempo passa in fretta e la piccola, classe 2007, ha già compiuto 11e si prepara ad entrare nell’adolescenza. Biondissima, sorridente e vivace: la secondogenita di Francescoha conquistato i fan della coppia e, secondo quanto raccontato dal calciatore, è la vera regina di casa. Non a caso, quando è il momento di accendere la tv, è lei a scegliere cosa vedere. “Se devo guardare la partita vado in un’altra stanza – aveva raccontato qualche tempo fa al Corriere della Sera – perché alla fine ha sempre ragione la donna, anche se in casa i pantaloni li porta l’uomo. In alcune case, almeno. Però, per non discutere”.sembra aver ereditato tutte le caratteristiche migliori dai suoi celebri ...