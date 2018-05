C' è un ' cecchino' che spara piombini sui passanti | già quattro colpiti | caccia al folle

cecchino ISRAELIANO SPARA A PALESTINESE/ Quel silenzio che cancella l'umanità del "nemico" : Un militare ISRAELIANO SPARA da lunga distanza a un PALESTINESE sul confine di Gaza. Qualcuno filma, i commilitoni esultano. Il video suscita lo sdegno mondiale. FILIPPO LANDI(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:08:00 GMT)Amare i nemici (in Terrasanta), di V. NagleISRAELE vs PALESTINESI/ 14 morti a Gaza, le vere cause si chiamano Gerusalemme e Trump, di F. Landi