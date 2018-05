Catania Dal 17 al 20 maggio Street Food Fest

Vincitore The Voice of Italy 2018/ Chi ha vinto? Maryam Catania favorita sin dall'inizio? : Vincitore The Voice of Italy 2018: Maryam Tancredi è la più votata di questa edizione davanti a Beatrice Pezzini. La soddisfazione del suo coach Al Bano.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:00:00 GMT)

Catania - medico aggredito in ospedale : Un giovane catanese privo di sensi, vittima di un probabile incidente stradale, era appena giunto in ospedale su una sedia a rotelle, con codice rosso. La prima a tentare di stabilizzare il ragazzo è stata una...

Molte morti per arresto cardiaco potrebbero essere evitate se ci fosse più screening cardiovascolare : dal 4 al 6 maggio la prevenzione a Catania : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da venerdì 4 a domenica 6 maggio dalle ore 9 alle ore 19 un ...

MYRIAM Catania / L'ex moglie di Luca Argentero è in attesa del secondo figlio dal compagno Quentin Kammermann : MYRIAM CATANIA, ex moglie di Luca Argentero, è in attesa del suo secondogenito dal compagno Quentin Kammermann. Il sesso del nascituro è ancora top secret.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 10:02:00 GMT)

Myriam Catania al settimo cielo - un altro figlio in arrivo : «Di nuovo incinta a meno di un anno dalla nascita di Jacques» : MILANO ? Le voci sembrano essere confermate e come Leggo.it aveva anticipato, per Myriam Catania è in arrivo un altro figlio. Myriam Catania dopo il parto: "Terrorizzata sul set...

Catania : Conapo - pompiere indagato lasciato solo dallo Stato : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - "E' assurdo che il capo squadra dei vigili del fuoco, rimasto ferito nell’esplosione di una palazzina a Catania lo scorso 20 marzo e nella quale morirono altre tre persone di cui due vigili del fuoco, debba pagare di tasca propria gli avvocati per potersi difendere". C

Taormina - vicepresidente del consiglio comunale sanzionato dal Tar di Catania per danno al paesaggio : Il Tar di Catania ha deciso. Il vicepresidente del consiglio comunale di Taormina, Vittorio Sabato, ha creato un danno al paesaggio cittadino realizzando abusivamente le costruzioni all’ingresso della frazione di Trappitello (nella foto la mappa dall’alto). Per questo motivo deve versare alla Regione la sanzione di 100.254,60 euro, come stabilito dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e ambientali-Servizio Tutela e Acquisizioni con ...

Catania : oggi autopsia su uomo ucciso dal padre : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) – Verrò eseguita oggi l’autopsia sul cadavere di Graziano Ansaldi di 46 anni, l’uomo ucciso domenica sera dal padre, Saverio Ansaldi, di 77 anni. L’anziano dopo avere ucciso a coltellate il figlio ha ferito gravemente anche l’altro figlio, Aurelio, di 43 anni. L’aggressione mortale sarebbe avvenuta al culmine di una lite nella loro abitazione nel centro storico del paese di ...

Bimbo di 10 mesi muore di morbillo a Catania : in Italia 411 casi e 3 morti dall’inizio dell’anno : Un bambino di 10 mesi è morto in un ospedale catanese per complicanze legate al morbillo: il piccolo era ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Acireale finché, nel pomeriggio di due giorni fa, le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si sono aggravate tanto da richiedere la necessità di un ricovero in Rianimazione. Il Bimbo già sofferente per un difetto cardiaco era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo scorsi per una ...

Lavoro festivo straordinario per ripulire Catania dall'immondizia : La raccolta dei rifiuti in città torna gradualmente alla normalità ed i cassonetti vengono progressivamente svuotati anche se ci sono ancora aree di accumulo e di sofferenze. Catania, partendo dal ...

Catania - ragazza di 25 anni muore in ospedale per il morbillo. La madre : “Me l’hanno ammazzata” : Una ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta lunedì per le complicanze da morbillo all’ospedale Garibaldi di Catania. La giovane era arrivata in pronto soccorso il 23 marzo scorso: dopo un periodo in astanteria e un ricovero in osservazione intensiva – riferisce il quotidiano La Sicilia – le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Subito è stata trasferita in rianimazione. I familiari hanno presentato una ...