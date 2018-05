Caso Roberta Ragusa | giudici in camera consiglio per appello marito

CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni 28 marzo : il Caso di Roberta Ragusa : Chi l'ha VISTO? torna in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, in prima serata su Raitre: Federica Sciarelli si occupa del caso di Roberta Ragusa in attesa della sentenza d'appello su Logli.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 08:21:00 GMT)

Roberta Ragusa - il figlio : mio padre è innocente - scoppia il Caso Video : Rimane certo che il padre, Antonio Logli, sia innocente ma ciò non vuol dire che ha dimenticato la mamma, #Roberta Ragusa, scomparsa dalla sua casa di Gello, in provincia di ##Pisa, tra il 13 e 14 gennaio del 2012. Lo ha precisato oggi, come riporta l’agenzia di stampa Ansa, l’avvocato Beatrice Vestri, che assiste Daniele Logli, uno dei figli di Roberta Ragusa, che tramite ha presentato nei giorni scorsi una memoria difensiva deposita alla corte ...